الأحد 8 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

الهند والولايات المتحدة تعتمدان إطارًا لاتفاقية تجارية مؤقتة لتخفيض الرسوم الجمركية

الهند والولايات المتحدة تعتمدان إطارًا لاتفاقية تجارية مؤقتة لتخفيض الرسوم الجمركية
7 فبراير 2026 11:11

أصدرت الهند والولايات المتحدة إطاراً لاتفاقية تجارية مؤقتة لخفض الرسوم الجمركية على السلع الهندية، وهو ما وصفته المعارضة الهندية بأنه ينطوي على أفضليات لواشنطن. 
جاء البيان المشترك، الذي صدر أمس الجمعة، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطته الأسبوع الماضي لتقليص الرسوم الجمركية على الواردات من الدولة الواقعة في جنوب آسيا، بعد ستة أشهر من فرض ضرائب باهظة للضغط على نيودلهي لخفض اعتمادها على النفط الخام الروسي.
وذكر ترامب أنه بموجب الاتفاقية، سيتم خفض الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند إلى 18%، من 25% بعد أن وافق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على التوقف عن شراء النفط الروسي. 

ووصفت الدولتان الاتفاقية بأنها مفيدة للطرفين وتأتي رداً على الخطوة الأميركية، وأعربتا عن التزامهما بالعمل نحو التوصل إلى اتفاقية تجارية أوسع نطاقاً «ستتضمن التزامات إضافية بالوصول إلى الأسواق ودعم سلاسل التوريد الأكثر مرونة».

وجاء في بيان أمس الجمعة، أن الهند «ستُلغي أيضاً أو تخفّض الرسوم الجمركية على جميع السلع الصناعية الأميركية ومجموعة واسعة من المنتجات الغذائية والزراعية».

المصدر: وكالات
