الأحد 8 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المستشفى الإماراتي العائم في العريش يستقبل 10 حالات جديدة من غزة

المستشفى الإماراتي العائم في العريش يستقبل 10 حالات جديدة من غزة
7 فبراير 2026 13:34

استقبل المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش بجمهورية مصر العربية، 10 حالات مرضية وإصابات متفاوتة خلال الأيام الثلاثة الماضية من الأشقاء الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم القطاع الصحي والتخفيف من معاناة المصابين والمرضى في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.

وقدّمت الفرق الطبية والتمريضية الرعاية الصحية اللازمة للحالات المستقبلة وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة، بما يعكس الجاهزية العالية والكفاءة المهنية للكوادر الطبية العاملة في المستشفى.

ويضم المستشفى الميداني العائم كوادر طبية متخصصة في عدد من التخصصات، من بينها الجراحة العامة، والطوارئ، والتخدير، والتمريض، إلى جانب توفير خدمات الأشعة والمختبرات والصيدلية، بما يسهم في تقديم رعاية صحية متكاملة للحالات المحوّلة إليه، ضمن منظومة طبية إنسانية متكاملة تهدف إلى إنقاذ الأرواح وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدّمة للمستفيدين.

أخبار ذات صلة
الإمارات ترحب بخطة سلام شاملة للسودان أعلنها مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية والعربية
"التربية" تفتح باب التسجيل في المدارس الحكومية للعام الأكاديمي 2026-2027

وأشار الدكتور علي سعيد الكعبي، مدير المستشفى الإماراتي العائم في العريش، إلى أن استقبال هذه الحالات يأتي منذ فتح معبر رفح، مؤكداً أن المستشفى يواصل منذ عامين تقديم الدعم الطبي والعلاجي للمصابين والمرضى، ويتمتع بالجاهزية الكاملة لاستقبال المزيد من المرضى والمصابين من الأشقاء في قطاع غزة وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة الدعم الطبي التي تنفّذها دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، والتي تشمل إنشاء وتشغيل المستشفيات الميدانية، وتسيير الجسور الجوية والبحرية لإيصال الإمدادات الطبية، وتوفير الأدوية والمستلزمات العلاجية، بالتعاون مع الجهات الرسمية والشركاء الإنسانيين.

المصدر: وام
الفارس الشهم 3
المستشفى الإماراتي العائم
الإمارات
مصر
العريش
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
فلسطين
آخر الأخبار
رئيس الدولة يزور الشاعر سيف سالم المنصوري في منزله
علوم الدار
رئيس الدولة يزور الشاعر سيف سالم المنصوري في منزله
اليوم 18:51
5 كؤوس لمربط دبي في ختام جولة الجياد العربية بالدوحة
الرياضة
5 كؤوس لمربط دبي في ختام جولة الجياد العربية بالدوحة
اليوم 20:17
حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يحضرون أفراح بن سليمان والمهيري
علوم الدار
حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يحضرون أفراح بن سليمان والمهيري
اليوم 20:15
منافسات قوية في ختام بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة
الرياضة
منافسات قوية في ختام بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة
اليوم 20:08
أنوتين تشارنفيراكول رئيس وزراء تايلاند
الأخبار العالمية
نتائج أولية: الحزب الحاكم في تايلاند يتصدر انتخابات البرلمان
اليوم 19:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©