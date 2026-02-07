الأحد 8 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

اتّهام رجل بالتهديد بقتل نائب الرئيس الأميركي

جاي دي فانس نائب الرئيس الأميركي
7 فبراير 2026 17:26

وجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى إلى رجل، يبلغ من العمر 33 عاما، تهمة التهديد بقتل جاي دي فانس نائب الرئيس الأميركي أثناء زيارته لولاية أوهايو في يناير الماضي، وفقا لما أعلنته وزارة العدل الأميركية.
وأفادت الوزارة، في بيان، بأن شانون ماثر متّهم "بالتهديد بقتل وإلحاق الأذى الجسدي" بنائب الرئيس.
وذكر البيان نقلا عن تقارير بأن ماثر قال إنه سيبحث عن الأماكن التي كان سيتوجه إليها فانس وسيستخدم "بندقيته الآلية من طراز إم14 ويقتله"، من دون أن يوضح مكان إدلائه بهذا التعليق.
وألقى عناصر الجهاز السرّي الأميركي القبض على ماثر أمس الجمعة.
وسبق أن وقعت حوادث أخرى تستهدف فانس.
وقال نائب الرئيس الأميركي، مطلع يناير، إن "شخصا مجنونا" حاول اقتحام منزله في أوهايو عبر الطرق على النوافذ. ولم يكن فانس وعائلته في المنزل يومها فيما أُلقي القبض على رجل يبلغ 26 عاما على خلفية الحادثة، بحسب تقارير وسائل إعلام أميركية.
ومثل ماثر أول مرة أمام محكمة في أوهايو الجمعة. وهو موقوف بانتظار جلسة استماع بشأن اعتقاله مقررة في 11 فبراير الجاري، بحسب الوزارة.

