مصر.. المؤبد على خلية من "جماعة الإخوان"

قضت محكمة في مصر، اليوم السبت، بالسجن المؤبد على أفراد خلية من جماعة الإخوان الإرهابية تلقوا تكليفات من القيادات الهاربة بالخارج وحاولوا إحياء الجناح المسلح للجماعة.

كما قررت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، تغريم الخلية بمبلغ مليون جنيه مصري.

ووفق قرار الإحالة "تخصصت الخلية الإرهابية في تصنيع المتفجرات وبث المعلومات الخاطئة والمغرضة على مصر ومؤسساتها وكافة الإنجازات التي تتم على أرض مصر لزعزعة استقرار البلاد وإشاعة الفوضى، وذلك باستهداف نشر مقاطع وصور قديمة على أنها التقطت حديثا وتحريض السكان على كراهية الشرطة والجيش والقضاء، كما تداولوا منشورات على مواقع التواصل تبيح تكفير الحاكم واستحلال دم المسحيين ورجال الأمن". وأشار القرار إلى أنه بـ "إجراء التحريات، قامت حملة بضبط أفراد الخلية وزعيمها من عدة أماكن في توقيت واحد وعثر بحوزتهم على شرائح اتصالات دولية ومخطوطات حول كيفية تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة". ولفت إلى أنه "في ضربة استباقية وفى إطار المتابعة الأمنية للعناصر الإرهابية، وردت معلومات إلى قطاعي الأمن الوطني والعام بوجود تشكيل إخواني داعشي يتزعمه مؤمن السيد عبد الحليم (38 عاما) وهارب من عدة أحكام ومنتحل صفة مدرس والذي قام بأحياء نشاطه الإجرامي وإعادة تكوين الخلية الإرهابية عقب تلقيه تكليفات من الخارج، وقام باستقطاب ثلاثة أشخاص وتجنيدهم لتكوين الخلية، ثم استخدم مواقع التواصل الاجتماعي في التواصل مع أفراد الخلية".

وكشفت بعض الأوراق تلقي زعيم الخلية تمويلات من الخارج بمبالغ تجاوزت المليوني جنيه بعملات مختلفة، وتحويلات منه لأفراد الخلية لشراء بعض المستلزمات، وضبط بحوزتهم أيضا بندقية آلية وفردي خرطوش وكمية من المواد المتفجرة المستخدمة في التصنيع ، طبقا لقرار الإحالة.