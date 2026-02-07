الأحد 8 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عشرات القتلى جراء هجومين في نيجيريا

آثار هجوم على قرية في نيجيريا
7 فبراير 2026 18:52

قتل ثلاثون شخصا هذا الأسبوع في نيجيريا في هجومين على قريتين في وسط البلاد، على ما أفادت السلطات ووسائل إعلام محلية.
وقال إيبي أندرو مساعد رئيس الحكومة المحلية في منطقة كواندي بولاية بينو إن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 13 تاجرا بعد ظهر أمس الجمعة في بلدة أنواسي.
وأوضح أن المسلحين هاجموا السوق و"فتحوا النار عشوائيا على الناس".

أخبار ذات صلة
سلسلة هجمات على قرى بشمال نيجيريا تسفر عن قتلى وخطف العشرات
محمد بن راشد يشهد تخريج 377 منتسباً من 17 برنامجاً لتأهيل القيادات الحكومية من 45 دولة
  • منازل مشتعلة بعد هجوم على قرية في نيجيريا
    منازل مشتعلة بعد هجوم على قرية في نيجيريا

وتابع أندرو  "قتل 13 شخصا"، مشيرا إلى أن "الهجوم أثار صدمة بين التجار والسكان، ودمر الممتلكات وترك عائلات تبحث عن أقربائها المفقودين".
كما هاجم مسلحون، الثلاثاء، سوق بلدة مبايكيور المجاورة، متسببين بمقتل 17 شخصا بينهم شرطي، بحسب ما أفاد اثنان من سكان البلدة ووسائل إعلام محلية.
وتشهد المنطقة منذ عدة أشهر أعمال العنف بين الرعاة والمزارعين من أجل السيطرة على الأراضي والموارد.

المصدر: آ ف ب
نيجيريا
هجوم
آخر الأخبار
رئيس الدولة يزور الشاعر سيف سالم المنصوري في منزله
علوم الدار
رئيس الدولة يزور الشاعر سيف سالم المنصوري في منزله
اليوم 18:51
5 كؤوس لمربط دبي في ختام جولة الجياد العربية بالدوحة
الرياضة
5 كؤوس لمربط دبي في ختام جولة الجياد العربية بالدوحة
اليوم 20:17
حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يحضرون أفراح بن سليمان والمهيري
علوم الدار
حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يحضرون أفراح بن سليمان والمهيري
اليوم 20:15
منافسات قوية في ختام بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة
الرياضة
منافسات قوية في ختام بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة
اليوم 20:08
أنوتين تشارنفيراكول رئيس وزراء تايلاند
الأخبار العالمية
نتائج أولية: الحزب الحاكم في تايلاند يتصدر انتخابات البرلمان
اليوم 19:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©