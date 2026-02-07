عشرات القتلى جراء هجومين في نيجيريا

قتل ثلاثون شخصا هذا الأسبوع في نيجيريا في هجومين على قريتين في وسط البلاد، على ما أفادت السلطات ووسائل إعلام محلية.

وقال إيبي أندرو مساعد رئيس الحكومة المحلية في منطقة كواندي بولاية بينو إن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 13 تاجرا بعد ظهر أمس الجمعة في بلدة أنواسي.

وأوضح أن المسلحين هاجموا السوق و"فتحوا النار عشوائيا على الناس".

منازل مشتعلة بعد هجوم على قرية في نيجيريا

وتابع أندرو "قتل 13 شخصا"، مشيرا إلى أن "الهجوم أثار صدمة بين التجار والسكان، ودمر الممتلكات وترك عائلات تبحث عن أقربائها المفقودين".

كما هاجم مسلحون، الثلاثاء، سوق بلدة مبايكيور المجاورة، متسببين بمقتل 17 شخصا بينهم شرطي، بحسب ما أفاد اثنان من سكان البلدة ووسائل إعلام محلية.

وتشهد المنطقة منذ عدة أشهر أعمال العنف بين الرعاة والمزارعين من أجل السيطرة على الأراضي والموارد.