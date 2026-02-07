الأحد 8 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تشييع ضحايا تفجير مسجد في إسلام أباد

تشييع ضحايا تفجير مسجد في إسلام أباد
7 فبراير 2026 19:37

تجمّع الآلاف، اليوم السبت، للمشاركة في تشييع ضحايا تفجير انتحاري استهدف مسجدا في العاصمة الباكستانية إسلام أباد أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
كان اعتداء الجمعة الأكثر دموية في العاصمة الباكستانية منذ تفجير فندق ماريوت عام 2008.
وفي حصيلة غير نهائية، أفاد مسؤولون بأن 31 شخصا قتلوا وأصيب 169 بجروح بالانفجار الذي استهدف المسجد الواقع على أطراف المدينة.
وتجمّع المعزون في مختلف أنحاء إسلام أباد للمشاركة في دفن القتلى.
خلال إحدى الجنازات، قالت بشرى رحماني، التي كان شقيقها من بين الجرحى "ما حصل بالأمس تركنا في حالة غضب شديد وحزن عميق".
من جانبه، أفاد سيد جميل حسين شاه (45 عاما) "ما حصل كان تصرفا شنيعا ومخالفا لكل قيم الإنسانية".
وأفاد مسؤولون، بينهم ضابط رفيع في الشرطة في شمال غرب باكستان اليوم السبت بأنه تم توقيف بعض أقارب منفّذ العملية.
وأشار الضابط، الذي لم يكشف عن اسمه، إلى أن المهاجم يتحدر من بيشاور، عاصمة إقليم خيبر بختونخوا.
وقع الانفجار أثناء صلاة الجمعة. وأفاد مصدر أمني بأن المهاجم فجّر نفسه بعدما تم توقيفه عند بوابة المسجد.
وقال أحد المصلّين، ويدعى عمران محمود، إن تبادلا لإطلاق النار وقع بين المهاجم وعناصر أمن متطوعين، قبل أن يفجّر نفسه.
ودان رئيس الوزراء شهباز شريف التفجير وتعهّد بالعثور على المسؤولين عنه وجلبهم إلى العدالة.

أخبار ذات صلة
باكستان: الإرهابيون لا يمكنهم إضعاف معنويات الأمة
باكستان تتوقع أمطارا وعواصف خلال الأيام المقبلة
المصدر: آ ف ب
باكستان
تشييع جنازة
هجوم إرهابي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يزور الشاعر سيف سالم المنصوري في منزله
علوم الدار
رئيس الدولة يزور الشاعر سيف سالم المنصوري في منزله
اليوم 18:51
5 كؤوس لمربط دبي في ختام جولة الجياد العربية بالدوحة
الرياضة
5 كؤوس لمربط دبي في ختام جولة الجياد العربية بالدوحة
اليوم 20:17
حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يحضرون أفراح بن سليمان والمهيري
علوم الدار
حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يحضرون أفراح بن سليمان والمهيري
اليوم 20:15
منافسات قوية في ختام بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة
الرياضة
منافسات قوية في ختام بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة
اليوم 20:08
أنوتين تشارنفيراكول رئيس وزراء تايلاند
الأخبار العالمية
نتائج أولية: الحزب الحاكم في تايلاند يتصدر انتخابات البرلمان
اليوم 19:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©