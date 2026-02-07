تشييع ضحايا تفجير مسجد في إسلام أباد

تجمّع الآلاف، اليوم السبت، للمشاركة في تشييع ضحايا تفجير انتحاري استهدف مسجدا في العاصمة الباكستانية إسلام أباد أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

كان اعتداء الجمعة الأكثر دموية في العاصمة الباكستانية منذ تفجير فندق ماريوت عام 2008.

وفي حصيلة غير نهائية، أفاد مسؤولون بأن 31 شخصا قتلوا وأصيب 169 بجروح بالانفجار الذي استهدف المسجد الواقع على أطراف المدينة.

وتجمّع المعزون في مختلف أنحاء إسلام أباد للمشاركة في دفن القتلى.

خلال إحدى الجنازات، قالت بشرى رحماني، التي كان شقيقها من بين الجرحى "ما حصل بالأمس تركنا في حالة غضب شديد وحزن عميق".

من جانبه، أفاد سيد جميل حسين شاه (45 عاما) "ما حصل كان تصرفا شنيعا ومخالفا لكل قيم الإنسانية".

وأفاد مسؤولون، بينهم ضابط رفيع في الشرطة في شمال غرب باكستان اليوم السبت بأنه تم توقيف بعض أقارب منفّذ العملية.

وأشار الضابط، الذي لم يكشف عن اسمه، إلى أن المهاجم يتحدر من بيشاور، عاصمة إقليم خيبر بختونخوا.

وقع الانفجار أثناء صلاة الجمعة. وأفاد مصدر أمني بأن المهاجم فجّر نفسه بعدما تم توقيفه عند بوابة المسجد.

وقال أحد المصلّين، ويدعى عمران محمود، إن تبادلا لإطلاق النار وقع بين المهاجم وعناصر أمن متطوعين، قبل أن يفجّر نفسه.

ودان رئيس الوزراء شهباز شريف التفجير وتعهّد بالعثور على المسؤولين عنه وجلبهم إلى العدالة.