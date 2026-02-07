الأحد 8 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إندونيسيا تعتقل مسافرا بتهمة تهريب كمية من الكوكايين

مسافر في مطار بالي
7 فبراير 2026 20:15

كشفت شرطة بالي عن قضية تهريب كوكايين تورط فيها مسافر يشتبه في أنه أدخل أكثر من 1,2 كيلوجرام من المخدرات إلى إندونيسيا عبر المطار الدولي الرئيسي في الجزيرة، بحسب ما أعلنت السلطات اليوم السبت.
وقال قائد شرطة إقليم بالي، المفتش العام دانيال أديتياجايا إن المشتبه به، الذي يبلغ (26 عاما)، يعمل منسقا موسيقيا (دي جي)، وقد اعتقل بعد وقت قصير من وصوله إلى بالي، بحسب وكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء. وقال أديتياجايا "استنادا إلى تحقيقاتنا، اعترف المشتبه به بأن شخصا طلب منه المساعدة".
كشف عن محاولة التهريب بعد أن أجرى ضباط الجمارك في المطار فحصا بالأشعة السينية لأمتعة المشتبه به خلال إجراءات التفتيش الروتينية.
وأظهر الفحص وجود مواد مشبوهة، ما دفع الضباط إلى فتح الحقيبة والعثور على عبوة بلاستيكية شفافة تحتوي على مسحوق أبيض يشتبه في أنه كوكايين.
وعلى إثر ذلك، نسق ضباط الجمارك مع وحدة مكافحة المخدرات في شرطة بالي لإجراء تفتيش أكثر دقة لمتعلقات المشتبه به وجسده.

المصدر: د ب أ
