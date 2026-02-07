الأحد 8 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

باكستان تتوقع أمطارا وعواصف خلال الأيام المقبلة

تساقط ثلوج في باكستان (أرشيفية)
7 فبراير 2026 20:26

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الباكستانية هطول أمطار مصحوبة برياح وعواصف رعدية، إضافة إلى تساقط الثلوج على المناطق الجبلية، في إقليم بلوشستان والأجزاء العليا من البلاد، اعتبارا من ليل 8 فبراير الجاري وحتى العاشر من الشهر نفسه.
وعزت الهيئة هذه التقلبات المناخية إلى دخول موجة غربية إلى تلك المناطق وتحركها شمالا.
ووفقا لبيان صادر عن الدائرة، يرجح أن تشهد عدة مناطق في بلوشستان أمطارا غزيرة وعواصف رعدية مع تساقط الثلوج على المرتفعات في عدة مناطق، وذلك يومي 8 و9 فبراير، بحسب وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" للأنباء.
وفي إقليم خيبر بختونخوا، من المتوقع أن تسود أجواء مماثلة في عدة مناطق يومي 9 و10 فبراير، مع احتمال تساقط حبات البرَد في بعض المواقع المتفرقة.
ونصحت السلطات السياح بتجنب السفر غير الضروري والتزام الحيطة والحذر خلال فترة هذه التقلبات الجوية، كما دعت الجهات المعنية إلى البقاء في حالة تأهب واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع أي طارئ محتمل.

المصدر: د ب أ
