الأحد 8 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأزمات تكلف ألمانيا تريليون يورو منذ 2020

الأزمات تكلف ألمانيا تريليون يورو منذ 2020
8 فبراير 2026 00:58

كولونيا (وكالات)

بلغت الكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو، بحسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو». وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020 وصلت إلى نحو 940 مليار يورو. وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل - عند احتسابها بالنسبة لكل موظف - فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة كورونا، وتداعيات الأزمة الأوكرانية. 
ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 %. وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينج: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ألمانيا
الاقتصاد الألماني
اقتصاد ألمانيا
