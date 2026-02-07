باكستان: الإرهابيون لا يمكنهم إضعاف معنويات الأمة

لاهور (وكالات)

أعلن وزير الإعلام الباكستاني، أمس، أن الإرهابيين لا يمكنهم أن يضعفوا معنويات الأمة، وأنه يمكن أن يتم استئصال الإرهاب من جذوره، وسيتم تقديم من ساعدوا عليه للعدالة، حسبما ذكرت وكالة «أسوشيتد برس أوف باكستان».

وأعرب عن آرائه في مؤتمر صحفي، حيث أدان بشدة التفجير الانتحاري في مسجد إمام بارجاه في منطقة ترلاى في إسلام آباد أثناء صلاة الجمعة. وقال الوزير: إن الدولة عازمة تماماً على حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم وصون دور العبادة. وأكد أنه لن يتم السماح لأي أحد بزعزعة الأمن والنظام أو بث الطائفية في البلاد، مضيفاً أن قتل الإنسانية مقابل مبلغ زهيد جريمة شنيعة وتستدعي الإدانة، مضيفاً أن البلاد بأكملها في حالة حداد على ضحايا حادثة إسلام آباد.

وأدان رئيس الوزراء شهباز شريف التفجير وتعهّد العثور على المسؤولين عنه وجلبهم إلى العدالة.

ووصف نائب رئيس الوزراء إسحاق دار الهجوم بأنه جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للمبادئ الإسلامية. وتجمّع الآلاف أمس للمشاركة في تشييع ضحايا تفجير انتحاري استهدف مسجداً في إسلام أباد أسفر عن مقتل 31 شخصاً وإصابة 169 بجروح.

وتجمّع المعزون في مختلف أنحاء إسلام أباد للمشاركة في دفن القتلى. وأفاد مسؤولون، بينهم ضابط رفيع في الشرطة في شمال غرب باكستان أمس، بأنه تم توقيف بعض أقارب منفّذ العملية. وأشار الضابط الذي لم يكشف عن اسمه إلى أن المهاجم يتحدر من بيشاور، عاصمة إقليم خيبر بختونخوا التي تشهد أعمال عنف، موضحاً بأن بعض أقاربه يعيشون في نوشيرا على الطريق إلى العاصمة منذ سنوات عدة.