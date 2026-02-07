8 قتلى بسبب إعصار بالفلبين

مانيلا (وكالات)

ذكر مكتب الدفاع المدني الفلبيني، أمس، أن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء آثار الإعصار المداري باسيانج. وقال نائب المتحدث باسم مكتب الدفاع المدني، دييجو أجوستين ماريانو، إنه تم تسجيل أربعة قتلى في مدينة كاجايان دي أورو بعد انهيار أرضي اجتاح منطقة سكنية، بينما تم تسجيل ثلاثة قتلى في مدينة إيليجان بسبب الفيضانات.

وتردد أن شخصاً واحداً غرق في إقليم أجوستان ديل نورتي، حسب صحيفة ذا ستار الفلبينية أمس. وأضاف ماريانو أن جميع الأرقام لا تزال تخضع للتحقق. وقال مسؤولون محليون، إن حوالي 3800 أسرة تضررت مع ارتفاع مستوى مياه الفيضانات في بعض المناطق. وتم إجلاء أكثر من ألفي شخص في مدينة كاجايان دي أورو، بينما تقطعت السبل بآلاف المسافرين بمختلف أنحاء البلاد بعد أن تم تعليق السفر البحري وسط ظروف بحرية سيئة.