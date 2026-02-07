الأحد 8 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

هجوم على قافلة مساعدات أممية بالسودان

مخيم للنازحين في ولاية شمال كردفان (رويترز)
8 فبراير 2026 00:59

الخرطوم (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات ترحب بخطة سلام شاملة للسودان أعلنها مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية والعربية
«عسكرة المساعدات» تُفاقم الأزمة الغذائية في السودان

أعلنت دينيس براون، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان أن هجوماً وقع الجمعة على قافلة مساعدات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في ولاية شمال كردفان، أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين. وأضافت براون أن القافلة كانت متجهة لتوصيل «مساعدات غذائية منقذة للحياة» للنازحين في مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان، عندما تعرضت لهجوم، وتسبب الهجوم في احتراق الشاحنات وتدمير المساعدات.
من جانبه، دان مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، الهجوم على قافلة المساعدات الأممية، مشدداً على أن إدارة ترامب لا تتسامح مطلقاً مع ما وصفه بـ«إزهاق الأرواح» وتدمير المساعدات الممولة من الولايات المتحدة.
في غضون ذلك، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، إن ما لا يقل عن 20 طفلاً سودانياً قتلوا خلال يناير الماضي، غالبيتهم في إقليمي كردفان ودارفور غربي البلاد.

السودان
أزمة السودان
الأزمة السودانية
الحرب في السودان
الصراع في السودان
مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية
الأمم المتحدة
قافلة مساعدات
برنامج الأغذية العالمي
ولاية شمال كردفان
كردفان
مدينة الأبيض
الأبيض
مسعد بولس
آخر الأخبار
رئيس الدولة يزور الشاعر سيف سالم المنصوري في منزله
علوم الدار
رئيس الدولة يزور الشاعر سيف سالم المنصوري في منزله
اليوم 18:51
5 كؤوس لمربط دبي في ختام جولة الجياد العربية بالدوحة
الرياضة
5 كؤوس لمربط دبي في ختام جولة الجياد العربية بالدوحة
اليوم 20:17
حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يحضرون أفراح بن سليمان والمهيري
علوم الدار
حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يحضرون أفراح بن سليمان والمهيري
اليوم 20:15
منافسات قوية في ختام بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة
الرياضة
منافسات قوية في ختام بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة
اليوم 20:08
أنوتين تشارنفيراكول رئيس وزراء تايلاند
الأخبار العالمية
نتائج أولية: الحزب الحاكم في تايلاند يتصدر انتخابات البرلمان
اليوم 19:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©