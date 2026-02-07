هجوم على قافلة مساعدات أممية بالسودان

الخرطوم (الاتحاد)

أعلنت دينيس براون، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان أن هجوماً وقع الجمعة على قافلة مساعدات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في ولاية شمال كردفان، أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين. وأضافت براون أن القافلة كانت متجهة لتوصيل «مساعدات غذائية منقذة للحياة» للنازحين في مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان، عندما تعرضت لهجوم، وتسبب الهجوم في احتراق الشاحنات وتدمير المساعدات.

من جانبه، دان مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، الهجوم على قافلة المساعدات الأممية، مشدداً على أن إدارة ترامب لا تتسامح مطلقاً مع ما وصفه بـ«إزهاق الأرواح» وتدمير المساعدات الممولة من الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، إن ما لا يقل عن 20 طفلاً سودانياً قتلوا خلال يناير الماضي، غالبيتهم في إقليمي كردفان ودارفور غربي البلاد.