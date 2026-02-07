واشنطن تدعو «مجلس السلام» للانعقاد

غزة (الاتحاد)

دعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قادة «مجلس السلام» للاجتماع في واشنطن في 19 فبراير الجاري، لبحث جهود إعادة إعمار قطاع غزة، حسبما أكّد موقع «أكسيوس» أمس.

ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أميركي ودبلوماسيين من أربع دول أعضاء في المجلس، الذي أعلن الرئيس الأميركي تأسيسه في يناير الماضي، أن البيت الأبيض يسعى إلى استثمار الاجتماع لدفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وجمع الأموال اللازمة لإعادة إعمار القطاع الفلسطيني الذي دمرته الحرب الإسرائيلية.

وقال مسؤول أميركي: «سيكون هذا أول اجتماع لمجلس السلام، كما سيكون مؤتمراً لجمع التبرعات لإعادة إعمار غزة». ولا تزال خطط القمة في مراحلها الأولى وقد تطرأ عليها تغييرات.

ويضم المجلس حالياً 27 عضواً ويرأسه ترامب، وقد فوّضه مجلس الأمن الدولي بالإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، والعمل على ملفات الحوكمة وإعادة الإعمار.

وبدأت إدارة الرئيس الأميركي، الجمعة، التواصل مع عشرات الدول لدعوة قادتها للاجتماع، ومناقشة الترتيبات اللوجستية، كما تعتزم عقد الاجتماع في «معهد السلام» الذي أعاد ترامب تسميته مؤخراً. فيما قال أحد المصادر لـ«أكسيوس»: «لم يتم تأكيد أي شيء بعد، لكن الإدارة تخطط للاجتماع وبدأت التحقق من القادة القادرين على الحضور».