الأخبار العالمية

«يونيسيف»: مقتل 37 طفلاً في غزة منذ بداية العام

طفل فلسطيني يلعب بدراجته في مخيم النصيرات - أرشيفية
8 فبراير 2026 00:58

غزة (الاتحاد)

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، أمس، أن الوضع في قطاع غزة لا يزال بالغ الهشاشة ومميتاً بالنسبة لكثير من الأطفال.
وحذّرت يونيسيف من أن الأطفال يعانون من الغارات الجوية، ويتأثرون بانهيار منظومات الصحة والمياه والتعليم، مضيفة أن التقارير تشير لمقتل 37 طفلاً في مختلف أنحاء القطاع، منذ بداية العام.
وشددت المنظمة الأممية على ضرورة أن يصمد وقف إطلاق النار لإنهاء معاناة الأطفال في غزة. وكانت يونيسيف أعلنت، الشهر الماضي، عن مقتل 100 طفل على الأقل في غارات جوية وأعمال عنف في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار قبل 3 أشهر.
وقال المتحدث باسم المنظمة، جيمس إلدر للصحفيين في جنيف: إن «أكثر من 100 طفل قُتلوا في غزة منذ وقف إطلاق النار مطلع أكتوبر، مما يعني مقتل صبي أو فتاة يومياً تقريباً خلال فترة وقف إطلاق النار»، مرجِّحاً أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى مما ذكر.

