الأحد 8 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«الاتحاد»: مليون شخص في غزة يعيشون ظروفاً إنسانية قاسية

رجل يمرّ بين أنقاض مبانٍ مدمرة في حي الزهراء وسط قطاع غزة (أ ف ب)
8 فبراير 2026 00:58

أحمد مراد (رام الله، القاهرة)

أخبار ذات صلة
بدء تجهيز سفينة "أم الإمارات الإنسانية" ضمن عملية "الفارس الشهم 3"
واشنطن تدعو «مجلس السلام» للانعقاد

أوضح مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، أن الأوضاع الإنسانية في غزة لا تزال بالغة الصعوبة، وتسير نحو مزيد من التدهور غير المسبوق، في ظل الدمار الواسع الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي، والذي طال البنية التحتية والمنازل والمرافق الحيوية في القطاع.
وأشار الهباش، في تصريح لـ «الاتحاد»، إلى أن الدمار الواسع في غزة أسفر عن تشريد أكثر من مليون شخص، أصبحوا بلا مأوى، ويعيشون في ظروف إنسانية قاسية، مع افتقارهم إلى أبسط مقومات الحياة الطبيعية، وفي مقدمتها الغذاء والمياه الصالحة للشرب والدواء والوقود.
ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية تواصل فرض قيود مشددة تمنع وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى داخل القطاع، ما يفاقم المعاناة، ويهدد بحدوث كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وقال مستشار الرئيس الفلسطيني: «إن النجاح في تثبيت وقف إطلاق النار في غزة يظل مرهوناً بالسلوك الإسرائيلي على أرض الواقع، في ظل استمرار إسرائيل في اعتداءاتها المتواصلة ضد الفلسطينيين، وعدم التزامها الفعلي بمتطلبات التهدئة».
وأضاف أنه على الرغم من قبول إسرائيل لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلا أن ممارساتها الميدانية تعكس عكس ذلك تماماً، إذ أنها تواصل عملياتها العسكرية منذ بدء تطبيق الخطة الأميركية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 500 مواطن فلسطيني في قطاع غزة، وهو ما يقوّض فرص تثبيت وقف إطلاق النار، ويؤكد غياب الإرادة الحقيقية للالتزام بأي مسار يفضي إلى تهدئة مستدامة أو حماية المدنيين.

مستشار رئيس فلسطين
مستشار الرئيس الفلسطيني
محمود الهباش
فلسطين
غزة
إسرائيل
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
آخر الأخبار
رئيس الدولة يزور الشاعر سيف سالم المنصوري في منزله
علوم الدار
رئيس الدولة يزور الشاعر سيف سالم المنصوري في منزله
اليوم 18:51
5 كؤوس لمربط دبي في ختام جولة الجياد العربية بالدوحة
الرياضة
5 كؤوس لمربط دبي في ختام جولة الجياد العربية بالدوحة
اليوم 20:17
حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يحضرون أفراح بن سليمان والمهيري
علوم الدار
حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يحضرون أفراح بن سليمان والمهيري
اليوم 20:15
منافسات قوية في ختام بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة
الرياضة
منافسات قوية في ختام بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة
اليوم 20:08
أنوتين تشارنفيراكول رئيس وزراء تايلاند
الأخبار العالمية
نتائج أولية: الحزب الحاكم في تايلاند يتصدر انتخابات البرلمان
اليوم 19:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©