بدء التصويت في انتخابات اليابان

بدأ اليابانيون، اليوم الأحد التصويت في انتخابات تشريعية مبكرة يُتوقع أن تكرّس مكانة الحزب الليبرالي الديموقراطي بزعامة رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي.

ومن المقرر أن تُغلق مراكز الاقتراع عند الثامنة مساء (11.00 صباحا بتوقيت غرينتش) ليبدأ بعد ذلك صدور التقديرات الأولية.

وأعلنت، تاكايشي في 19 يناير حلّ البرلمان ودعت إلى انتخابات مبكرة.

وتشير استطلاعات الرأي التي أجريت قبل الانتخابات الى أن حزبها سيجتاز بسهولة عتبة 233 مقعدا اللازمة لضمان الغالبية. وقد يتمكن الائتلاف الحاكم، المكوَّن من الحزب الليبرالي الديموقراطي وحزب الابتكار الياباني، من حصد أكثر من 300 مقعد من أصل 465.

أما التحالف الإصلاحي الوسطي الجديد، الذي يضم أبرز حزب معارض، وهو الحزب الديموقراطي الدستوري، و"كوميتو" الشريك السابق للحزب الليبرالي الديموقراطي، فقد يخسر نصف مقاعده الحالية البالغة 167 مقعدا.



