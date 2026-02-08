الإثنين 9 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

سلسلة هجمات على قرى بشمال نيجيريا تسفر عن قتلى وخطف العشرات

سلسلة هجمات على قرى بشمال نيجيريا تسفر عن قتلى وخطف العشرات
8 فبراير 2026 08:42

قتل ثلاثة أشخاص وخطف ما لا يقل عن 51 آخرين، في سلسلة هجمات مسلحة استهدفت أربع قرى بولاية كادونا في شمال نيجيريا خلال الأيام الماضية.

وذكر مصدر أمني نيجيري أن القرى الأربع تعرضت لهجمات متفرقة نفذتها عناصر مسلحة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، من دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

وقال المصدر إن مسلحين اختطفوا 11 شخصا، فيما أسفر هجوم آخر في منطقة كاسوار ماجاني التابعة لمنطقة كاجورو عن مقتل ثلاثة أشخاص واختطاف 38 آخرين، من بينهم إمام محلي.

كما جرى اختطاف شخصين إضافيين على الطريق المؤدي إلى منطقة مارو، التابعة أيضا لكاجورو.

أخبار ذات صلة
مصرع العشرات في حادث مأساوي بنيجيريا
عشرات القتلى جراء هجومين في نيجيريا

وتأتي هذه الهجمات في ظل تصاعد موجة الخطف الجماعي في نيجيريا، لا سيما منذ أواخر عام 2025، ما سلط الضوء على التحديات الأمنية المتزايدة في الدولة الأكثر سكانا في أفريقيا.

وكان الرئيس النيجيري قد أعلن حالة الطوارئ وأطلق حملة تجنيد واسعة لمواجهة تفشي أعمال العنف وانعدام الأمن.

يشار إلى أن تقريرا صادرا عن شركة "إس بي إم إنتلجنس" الاستشارية ومقرها لاغوس، أشار إلى أن عمليات الخطف في نيجيريا تحولت إلى "صناعة منظمة ومربحة"، إذ قدرت عوائدها بنحو 1.66 مليون دولار خلال الفترة الممتدة من يوليو 2024 إلى يونيو 2025.

المصدر: وكالات
خطف
نيجيريا
هجمات
آخر الأخبار
28 لاعباً يسجلون مشاركة «الأولمبياد الخاص» في «ماسترز أبوظبي»
الرياضة
28 لاعباً يسجلون مشاركة «الأولمبياد الخاص» في «ماسترز أبوظبي»
اليوم 12:21
انطلاق فعاليات "معرض الصحة العالمي" في دبي
علوم الدار
انطلاق فعاليات "معرض الصحة العالمي" في دبي
اليوم 12:21
الزيودي بطل «الكنعد» والمزروعي أول «السكل» في «دبي لصيد الأسماك»
الرياضة
الزيودي بطل «الكنعد» والمزروعي أول «السكل» في «دبي لصيد الأسماك»
اليوم 12:15
«نتحد بالرياضة ونحيا بالنشاط» يُزيّن تاريخ شعارات «ألعاب الماسترز»
الرياضة
«نتحد بالرياضة ونحيا بالنشاط» يُزيّن تاريخ شعارات «ألعاب الماسترز»
اليوم 12:00
"أبوظبي للتنقل" يوسّع خدمات "روبوتاكسي"
علوم الدار
"أبوظبي للتنقل" يوسّع خدمات "روبوتاكسي"
اليوم 11:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©