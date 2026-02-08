الإثنين 9 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إعصار "ميتشل" يشتد ويغلق موانئ رئيسية بغرب أستراليا

إعصار "ميتشل" يشتد ويغلق موانئ رئيسية بغرب أستراليا
8 فبراير 2026 09:04

أعلن مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي أن قوة الإعصار المداري "ميتشل" اشتدت أثناء توجهه نحو شمال غرب البلاد، مهددا منطقة بيلبارا النائية التي تضم ميناء هيدلاند، أكبر مركز لتصدير خام الحديد في العالم.

وأفادت شركة موانئ بيلبارا بإغلاق الميناء وعدد من الموانئ المجاورة، تشمل أشبرتون وكيب بريستون ويست ودامبير وجزيرة فارانوس، مع اقتراب الإعصار من السواحل الغربية للبلاد.

وأوضح المكتب أن "ميتشل" تحول إلى إعصار من الفئة الثالثة، مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى نحو 195 كيلومترا في الساعة، محذرا من أن هذا المستوى من الأعاصير قد يتسبب في أضرار واسعة بالمباني والمحاصيل والأشجار، فضلا عن انقطاعات محتملة في التيار الكهربائي.

وتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة خلال الساعات المقبلة بين مدينتي إكسموث وأونسلو على ساحل غرب أستراليا.

المصدر: وكالات
