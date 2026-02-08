البرتغاليون يصوتون في جولة إعادة للانتخابات الرئاسية

يتوجه الناخبون البرتغاليون إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، في جولة إعادة لتحديد خليفة الرئيس المحافظ مارسيلو ريبيلو دي سوزا..فيما تجتاح البرتغال عاصفة أطلسية قوية.

ودعي نحو 11 مليون ناخب مؤهل للإدلاء بأصواتهم. ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع في الساعة 7 مساء (1900 بتوقيت جرينتش)، بينما سيستمر التصويت في جزر الأزور الواقعة في أقصى الغرب لمدة ساعة إضافية. ووفقا للاستطلاعات، يعد أنطونيو خوسيه سجورو، 77 عاما، من الحزب الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط (بي إس) هو المرشح الأوفر حظا بوضوح، حيث يتوقع أن يحصل على ما يصل إلى ثلثي الأصوات. أما منافسه أندريه فينتورا،43 عاما، وهو شعبوي يميني، فقد يحصل على نحو 34%. وفي الجولة الأولى من التصويت التي أجريت قبل ثلاثة أسابيع، حصل سجورو على أكبر عدد من الأصوات بنسبة 31%، لكنه لم يصل إلى الأغلبية المطلقة اللازمة للفوز. ومن المتوقع حدوث انخفاض في نسبة الإقبال في جولة الإعادة بسبب تداعيات سلسلة العواصف الشديدة التي ضربت البرتغال وأجزاء من إسبانيا في الآونة الأخيرة. ومن المتوقع أن يتولى الفائز منصبه في 9 مارس، خلفا لريبيرو دي سوزا الذي قاد الدولة الواقعة في جنوب غرب أوروبا منذ عام 2016.