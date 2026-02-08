الإثنين 9 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى بانهيار جليدي في شمال إيطاليا

قتلى بانهيار جليدي في شمال إيطاليا
8 فبراير 2026 10:19

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، إثر انهيار جليدي بمنطقة جبال الألب شمال إيطاليا.

وذكرت خدمة الإنقاذ بمنطقة جبال الألب أن الأشخاص الثلاثة لقوا مصرعهم خلال تزلجهم خارج المسارات المخصصة للتزلج ‍في جبال "ترينتينو ألتو أديجي" و"لومباردي"، وهما منطقتان تضمان بعض مواقع دورة الألعاب الشتوية في "ميلانو" و"كورتينا".

وقالت إنها انتشلت جثة رجل كان يتزلج خارج المسارات المخصصة مع ثلاثة متزلجين آخرين في "بونتا روكا"، وهي قمة يبلغ ارتفاعها 3300 متر في جبل "مارمولادا"، أعلى جبل في الدولوميت، فيما انتشل متزلجان آخران خارج المسارات المخصصة في "ألبوساجيا"، وهي قرية في وادي "فالتيلينا"، ‌على بعد نحو 65 كيلومترا شرقي "بورميو"؛ حيث تقام جميع مسابقات التزلج للرجال.

أخبار ذات صلة
تحالُف أكاديمي بين كلية «ديهاد» الإنسانية وجامعة «لويس» الإيطالية
ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر في شرق الصين

وأضافت خدمة الإنقاذ ‌أنها لم تتلق ‌بعد تأكيدا بوجود ضحية رابعة محتملة في "ترينتينو ألتو أديجي"؛ حيث أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن رجلا أصيب في انهيار جليدي سابق قد توفي في المستشفى.

وتسببت الثلوج الكثيفة التي ‍تساقطت على جبال الألب في الأيام الأخيرة في حدوث عدة انهيارات، حيث تسبب انهيار جليدي آخر في منطقة "ترينتينو ألتو أديجي" في مقتل متزلجين فنلنديين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

المصدر: وكالات
انهيار
جبال الألب
إيطاليا
انهيار جليدي
آخر الأخبار
هالاند يتغنّى بروح السيتي وتصدي دوناروما بالخرافي
الرياضة
هالاند يتغنّى بروح السيتي وتصدي دوناروما بالخرافي
اليوم 12:23
28 لاعباً يسجلون مشاركة «الأولمبياد الخاص» في «ماسترز أبوظبي»
الرياضة
28 لاعباً يسجلون مشاركة «الأولمبياد الخاص» في «ماسترز أبوظبي»
اليوم 12:21
انطلاق فعاليات "معرض الصحة العالمي" في دبي
علوم الدار
انطلاق فعاليات "معرض الصحة العالمي" في دبي
اليوم 12:21
الزيودي بطل «الكنعد» والمزروعي أول «السكل» في «دبي لصيد الأسماك»
الرياضة
الزيودي بطل «الكنعد» والمزروعي أول «السكل» في «دبي لصيد الأسماك»
اليوم 12:15
«نتحد بالرياضة ونحيا بالنشاط» يُزيّن تاريخ شعارات «ألعاب الماسترز»
الرياضة
«نتحد بالرياضة ونحيا بالنشاط» يُزيّن تاريخ شعارات «ألعاب الماسترز»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©