الأخبار العالمية

تساقط كثيف للثلوج على مساحات واسعة من اليابان

أشخاص يمشون على طريق مغطى بالثلوج في محافظة أوموري
8 فبراير 2026 14:47

تساقطت ثلوج كثيفة على مساحات واسعة من اليابان، اليوم الأحد، على طول ساحل بحر اليابان، كما غطت الثلوج وسط العاصمة بقدر طفيف. وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية بأن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت من حدوث تساقط كثيف للثلوج، والذي من المتوقع أن يتسبب في حدوث اضطرابات مرورية كبيرة بالمناطق المجاورة لكيوتو، بالإضافة إلى المنطقة الجنوبية الغربية من مقاطعة فوكوي والمنطقة الشرقية من مقاطعة توتوري، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه بعض المدن بالمقاطعتين تساقط نحو 30 سنتيمترا من الثلوج خلال ست ساعات في الفترة الصباحية. أما في وسط طوكيو، فقد تم تسجيل تساقط 3 سنتيمترات من الثلوج حتى الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي. ومن المرجح أن يستمر الطقس الشتوي القوي في أنحاء البلاد، اليوم الأحد، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن تسود أحوال جوية غير مستقرة تماما، ودعت المواطنين إلى توخي الحذر لتجنب حدوث أي اضطرابات مرورية قد تنتج عن التساقط الكثيف للثلوج، وهبوب العواصف الثلجية والأمواج العالية.

المصدر: وكالات
اليابان
طوكيو
الثلوج الكثيفة
