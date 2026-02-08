تقديرات: الحزب الحاكم في اليابان يحصد أغلبية في البرلمان

يتجه الحزب الحاكم في اليابان بزعامة رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي إلى استعادة أغلبيته البرلمانية مع تحقيقه فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد الأحد، وفق تقديرات نشرتها وسائل إعلام محلية.

وأشارت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، في تقديراتها، إلى أن الحزب الليبرالي الديموقراطي، الذي تتزعمه تاكايشي، سيحصد ما بين 274 و328 مقعدا في مجلس النواب المؤلف من 465 عضوا، بزيادة كبيرة عن عدد مقاعده الحالية البالغ 198 مقعدا.

وتوقعت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن يفوز الائتلاف الحاكم، بالتعاون مع شريكه حزب الابتكار الياباني بما بين 302 و366 مقعدًا.

وسيمنح الفوز بـ310 مقاعد أو أكثر الائتلاف الحاكم أغلبية الثلثين لأول مرة منذ انتخابات عام 2017 في عهد رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، الذي كان بمثابة مرشد لتاكايتشي.

وقد ضخت تاكايتشي روحًا جديدة في الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي حكم اليابان بشكل شبه متواصل لعقود.

في العام الماضي، في عهد سلفها شيغيرو إيشيبا، فقد الائتلاف الحاكم أغلبيته في مجلس الشيوخ، وفي عام 2024 فقد الحزب الليبرالي الديمقراطي أغلبيته في مجلس النواب.

كانت تاكايتشي، البالغة من العمر 64 عامًا، في شبابها، معجبة بمارغريت تاتشر، رئيسة وزراء بريطانيا السابقة المعروفة بـ"المرأة الحديدية"، وكانت تنتمي إلى الجناح المحافظ في الحزب الليبرالي الديمقراطي عندما تولت زعامة الحزب في أكتوبر الماضي.

وقد تحدّت تاكايتشي المتشائمين وحققت نجاحًا كبيرًا لدى الناخبين، وخاصة الشباب.