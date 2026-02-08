الإثنين 9 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب يُجري محادثات مع الرئيس الهندوراسي الجديد

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستقبل نظيره الهندوراسي نصري عصفورة
8 فبراير 2026 18:26

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بنظيره الهندوراسي الجديد نصري عصفورة بعد اجتماع في منتجعه مارالاغو، حيث تعهد عصفورة بأن يكون "الشريك الاستراتيجي الأكثر موثوقية" لواشنطن.

وقد أدى عصفورة، اليمين الدستورية الأسبوع الماضي بعد فوزه في انتخابات نوفمبر الماضي.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي "عقدتُ اجتماعًا هامًا للغاية مع صديقي، رئيس هندوراس، نصري "تيتو" عصفورة". 
وأضاف "بمجرد أن قدمت له دعمي القوي، فاز في الانتخابات! أنا وتيتو نتشارك العديد من القيم التي تضع أميركا أولا. لدينا شراكة وثيقة في مجال الأمن".

من جانبه، وصف عصفورة اجتماعه في مارالاغو بأنه "مثمر"، وقال إن الزعيمين اتفقا على تعزيز الاستثمار والتجارة.

وقال عصفورة، في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي "هندوراس مستعدة للنمو، وجذب الاستثمارات، وترسيخ مكانتها كشريك استراتيجي موثوق للولايات المتحدة في المنطقة، بما يضمن الاستقرار والأمن ورؤية واضحة للازدهار".
ونشرت الرئاسة الهندوراسية صورة للزعيمين يبتسمان ويرفعان إبهاميهما.
وكان عصفورة قد التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في 12 يناير الماضي، وبعدها أعلن البلدان عن خطط لإبرام اتفاقية تجارة حرة.

المصدر: وكالات
نصري عصفورة
هندوراس
دونالد ترامب
