نتائج أولية: الحزب الحاكم في تايلاند يتصدر انتخابات البرلمان

صرّح أنوتين تشارنفيراكول رئيس الوزراء التايلاندي، اليوم الأحد، بأن المؤشرات الأولية تُشير إلى أن حزبه الحاكم، حزب "بومجايتاي"، سيحصد على الأرجح أكبر نسبة من الأصوات في الانتخابات العامة التي تشهدها البلاد.

وأضاف أنوتين أنه يتقبل ثقة الشعب في حزبه، ووعد بخدمة جميع التايلانديين.

ومع إعلان حوالي 30 بالمئة ‌من مراكز الاقتراع نتائجها، أظهرت النتائج الأولية الصادرة عن لجنة الانتخابات تصدر حزب "​بومجايتاي" بفارق كبير عن حزب الشعب الذي حل ثانيا يليه حزب ⁠بويا تاي ثالثا.

وقال أنوتين للصحفيين، بعد الإدلاء بصوته في معقل حزبه في مدينة ⁠بوريرام شمال شرقي العاصمة بانكوك "بذلنا كل ما في وسعنا. نأمل أن يثق الناس ⁠بنا".

وأقبل ‍الناخبون بكثافة على التصويت في أنحاء بانكوك في الساعات التي أعقبت فتح مراكز الاقتراع.

وفي استطلاع أجري خلال الأسبوع الأخير ⁠من الحملة الانتخابية وصدرت نتائجه اليوم الأحد، توقع المعهد ​الوطني لإدارة التنمية فوز حزب "بومجايتاي" بما بين 140 و150 مقعدا في مجلس النواب المؤلف من 500 عضو، متقدما على حزب الشعب الذي ​توقع الاستطلاع حصوله على 125 إلى 135 مقعدا.