أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إنقاذ 43 مهاجراً قبالة سواحل اليونان

سيارات إسعاف في ميناء جزيرة خيوس تنقل مهاجرين تم انتشالهم من مياه البحر (رويترز)
9 فبراير 2026 02:02

أثينا (وكالات)

أعلن خفر السواحل اليوناني أنه تم إنقاذ مجموعة من 43 مهاجراً، معظمهم من القصّر من قارب صغير جنوب جزيرة «كريت». وجاء في بيان صادر عن خفر السواحل: أن ناقلة نفط ترفع علم جزر البهاما أنقذت 15 رجلاً و28 قاصراً، على بعد حوالي 31 ميلاً بحرياً جنوب شرق «كالي ليمينيس» في جنوب جزيرة «كريت»، وتم نقلهم إلى سفينة تابعة لخفر السواحل إلى جزيرة «كريت»، حسب صحيفة «إي كاثيميريني» اليونانية، أمس.
يشار إلى أن الجزيرة أصبحت وجهة رئيسية على طريق تهريب المهاجرين من ليبيا إلى أوروبا. ووصل إليها أكثر من 300 شخص حتى الآن هذا العام، وفقا لبيانات الأمم المتحدة. 
وفي السياق، أفادت تقارير، أمس، بالعثور على جثتي رجلين يعتقد أنهما مهاجران، بالقرب من بلدة «ديديموتيتشو» الواقعة في منطقة «إيفروس» الحدودية الشمالية الشرقية. ونقلت وسائل إعلام يونانية القول: إنه «قد تم العثور على الرجلين اللذين يتراوح عمراهما بين 30 و40 عاماً بالقرب من ضفاف نهر إيفروس، الذي يفصل بين اليونان وتركيا، والذي يرتفع منسوب مياهه حالياً بسبب هطول الأمطار الغزيرة». 
جدير بالذكر أن عمق نهر «إيفروس» يبلغ نحو 6 أمتار في المنطقة التي تم العثور على الجثتين فيها، كما تنخفض درجات الحرارة بقدر كبير جداً في مثل هذا التوقيت من العام.

