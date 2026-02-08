الأمم المتحدة: الاشتباكات الحدودية بين أفغانستان وباكستان أسفرت عن مقتل وإصابة مئات المدنيين

كابول (وكالات)



أشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن الاشتباكات الحدودية بين أفغانستان وباكستان أسفرت عن مقتل 70 مدنياً وإصابة 477 آخرين، مما أدى إلى تصاعد التوترات الإقليمية والمخاوف الإنسانية في العام الماضي.

جاء ذلك في تقرير جديد أصدرته بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان «يوناما»، أمس، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء.

وطبقاً للبعثة، فإن معظم الخسائر البشرية بين المدنيين وقعت في الفترة بين العاشر حتى 17 أكتوبر، عندما اندلع قتال عنيف في المناطق الحدودية المتنازع عليها. وتعزو الأمم المتحدة الخسائر البشرية بشكل كبير إلى العمليات العسكرية، مشيرة إلى أن الخسائر البشرية في صفوف المدنيين خلال هذه الفترة تجاوزت الأرقام المسجلة في السنوات السابقة.

في سياق آخر، ذكر مسؤول أفغاني، أمس، أن 15 شخصاً على الأقل، من بينهم نساء وأطفال، قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في حادث سير في ولاية «بدخشان» شمال شرق أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الشرطة الأفغانية، إحسان الله كامجار، إن «الحادث وقع عندما انحرفت شاحنة صغيرة عن الطريق وانقلبت في منطقة أرغانجخوا بولاية بدخشان»، حسب وكالة «باجوك» الأفغانية. وأضاف المتحدث أن «15 شخصاً، من بينهم 6 أطفال و5 نساء قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في الحادث».