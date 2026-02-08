الإثنين 9 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة: الاشتباكات الحدودية بين أفغانستان وباكستان أسفرت عن مقتل وإصابة مئات المدنيين

عناصر أمن في موقع شهد هجوماً إرهابياً في إسلام أباد (أ ف ب)
9 فبراير 2026 02:02

كابول (وكالات)

أشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن الاشتباكات الحدودية بين أفغانستان وباكستان أسفرت عن مقتل 70 مدنياً وإصابة 477 آخرين، مما أدى إلى تصاعد التوترات الإقليمية والمخاوف الإنسانية في العام الماضي. 
 جاء ذلك في تقرير جديد أصدرته بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان «يوناما»، أمس، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء. 
 وطبقاً للبعثة، فإن معظم الخسائر البشرية بين المدنيين وقعت في الفترة بين العاشر حتى 17 أكتوبر، عندما اندلع قتال عنيف في المناطق الحدودية المتنازع عليها. وتعزو الأمم المتحدة الخسائر البشرية بشكل كبير إلى العمليات العسكرية، مشيرة إلى أن الخسائر البشرية في صفوف المدنيين خلال هذه الفترة تجاوزت الأرقام المسجلة في السنوات السابقة.
 في سياق آخر، ذكر مسؤول أفغاني، أمس، أن 15 شخصاً على الأقل، من بينهم نساء وأطفال، قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في حادث سير في ولاية «بدخشان» شمال شرق أفغانستان. 
وقال المتحدث باسم الشرطة الأفغانية، إحسان الله كامجار، إن «الحادث وقع عندما انحرفت شاحنة صغيرة عن الطريق وانقلبت في منطقة أرغانجخوا بولاية بدخشان»، حسب وكالة «باجوك» الأفغانية.  وأضاف المتحدث أن «15 شخصاً، من بينهم 6 أطفال و5 نساء قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في الحادث».

أخبار ذات صلة
رئيس باكستان يدعو لجهد جماعي ضد الإرهاب
باكستان: الإرهابيون لا يمكنهم إضعاف معنويات الأمة
الأمم المتحدة
أفغانستان
باكستان
آخر الأخبار
القرية العالمية
الترفيه
القرية العالمية تعلن جدول فعالياتها الرمضانية
اليوم 12:24
هالاند يتغنّى بروح السيتي وتصدي دوناروما بالخرافي
الرياضة
هالاند يتغنّى بروح السيتي وتصدي دوناروما بالخرافي
اليوم 12:23
28 لاعباً يسجلون مشاركة «الأولمبياد الخاص» في «ماسترز أبوظبي»
الرياضة
28 لاعباً يسجلون مشاركة «الأولمبياد الخاص» في «ماسترز أبوظبي»
اليوم 12:21
انطلاق فعاليات "معرض الصحة العالمي" في دبي
علوم الدار
انطلاق فعاليات "معرض الصحة العالمي" في دبي
اليوم 12:21
الزيودي بطل «الكنعد» والمزروعي أول «السكل» في «دبي لصيد الأسماك»
الرياضة
الزيودي بطل «الكنعد» والمزروعي أول «السكل» في «دبي لصيد الأسماك»
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©