الأخبار العالمية

3 قتلى بنيران إسرائيلية في غزة

فلسطينيون يبحثون عن أغراضهم عقب غارة إسرائيلية في غزة (أرشيفية)
9 فبراير 2026 02:02

غزة (وكالات)

قتل ثلاثة مواطنين فلسطينيين، أمس، بنيران إسرائيلية وسط وجنوب قطاع غزة. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها: إن «شابّاً، 20 عاماً، قُتل برصاص آليات الاحتلال في منطقة أبو العجين شرق دير البلح». وأضافت المصادر أن «شابّة قُتلت صباح أمس متأثرة بإصابتها بقصف الاحتلال منزل عائلتها بشارع الداخلية وسط مدينة رفح، خلال الحرب، لتلتحق بأطفالها الأربعة». وقُتل مواطن وأصيب آخر بجروح خطيرة، جراء قصف مدفعي إسرائيلي على بيت لاهيا شمال القطاع. ويرتفع بذلك عدد ضحايا قصف القوات الإسرائيلية، منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 579 قتيلاً و1544 مصاباً، وفق وكالة «وفا».

