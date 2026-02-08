الإثنين 9 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

دفعة خامسة من المرضى تغادر غزة إلى مصر

أطفال يشاهدون جرحى ومرضى غزة يستعدون لمغادرة القطاع عبر معبر رفح (أ ف ب)
9 فبراير 2026 02:02

غزة (الاتحاد)

غادرت دفعة خامسة من المرضى، أمس، قطاع غزة متوجهة إلى معبر رفح البري، تمهيداً لسفرهم إلى مصر لتلقي العلاج، في إطار استمرار العمل بآلية السفر الطبي عبر المعبر البري.
بالمقابل، أفادت تقارير إخبارية بوصول الدفعة الخامسة من العائدين إلى معبر رفح البري، لاستكمال إجراءات الدخول إلى قطاع غزة، وسط حالة تأهّب قصوى في المعبر، استعداداً لاستقبال المصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة.
ويأتي سفر هذه الدفعة ضمن عمليات التنسيق التي أقرت منذ بدء فتح معبر رفح البري، حيث غادر 145 مريضاً ومرافقاً قطاع غزة لتلقي العلاج بالخارج، فيما وصل 98 عائداً إلى القطاع خلال الفترة ذاتها. والخميس الماضي، فتح معبر رفح البري الحدودي في كلا الاتجاهين أمام مغادرة المرضى والحالات الإنسانية وعودة العالقين إلى غزة، بعد أن ظل المعبر مغلقاً لعامين تقريباً بسبب الحرب والقيود الأمنية. ومنذ إعادة افتتاحه الأسبوع الماضي، يشهد معبر رفح مغادرة عدد محدود من المرضى ومرافقيهم، فيما يسمح بدخول أعداد محدودة أيضاً.
فقد كان من المتوقع أن يعبر إلى القطاع في اليوم الأول 50 فلسطينياً، وإلى مصر 50 مريضاً مع مرافقين لكل شخص. لكن أول يوم للتشغيل الفعلي للمعبر شهد السماح بدخول 12 فلسطينياً فقط إلى القطاع، ولم يغادره سوى 8 أشخاص. وفي اليوم الثاني عاد 40 فلسطينياً إلى القطاع بعد فترة انتظار طويلة وسط عراقيل وصعوبات فرضها الجيش الإسرائيلي على المعبر.

أخبار ذات صلة
3 قتلى بنيران إسرائيلية في غزة
بدء تجهيز سفينة "أم الإمارات الإنسانية" ضمن عملية "الفارس الشهم 3"
حرب غزة
فلسطين
مصر
معبر رفح
الحرب في غزة
قطاع غزة
رفح
غزة
آخر الأخبار
أربيلوا: مبابي قادر على تجاوز إنجازات رونالدو
الرياضة
أربيلوا: مبابي قادر على تجاوز إنجازات رونالدو
اليوم 12:25
القرية العالمية
الترفيه
القرية العالمية تعلن جدول فعالياتها الرمضانية
اليوم 12:24
هالاند يتغنّى بروح السيتي وتصدي دوناروما بالخرافي
الرياضة
هالاند يتغنّى بروح السيتي وتصدي دوناروما بالخرافي
اليوم 12:23
28 لاعباً يسجلون مشاركة «الأولمبياد الخاص» في «ماسترز أبوظبي»
الرياضة
28 لاعباً يسجلون مشاركة «الأولمبياد الخاص» في «ماسترز أبوظبي»
اليوم 12:21
انطلاق فعاليات "معرض الصحة العالمي" في دبي
علوم الدار
انطلاق فعاليات "معرض الصحة العالمي" في دبي
اليوم 12:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©