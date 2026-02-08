دفعة خامسة من المرضى تغادر غزة إلى مصر

غزة (الاتحاد)



غادرت دفعة خامسة من المرضى، أمس، قطاع غزة متوجهة إلى معبر رفح البري، تمهيداً لسفرهم إلى مصر لتلقي العلاج، في إطار استمرار العمل بآلية السفر الطبي عبر المعبر البري.

بالمقابل، أفادت تقارير إخبارية بوصول الدفعة الخامسة من العائدين إلى معبر رفح البري، لاستكمال إجراءات الدخول إلى قطاع غزة، وسط حالة تأهّب قصوى في المعبر، استعداداً لاستقبال المصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة.

ويأتي سفر هذه الدفعة ضمن عمليات التنسيق التي أقرت منذ بدء فتح معبر رفح البري، حيث غادر 145 مريضاً ومرافقاً قطاع غزة لتلقي العلاج بالخارج، فيما وصل 98 عائداً إلى القطاع خلال الفترة ذاتها. والخميس الماضي، فتح معبر رفح البري الحدودي في كلا الاتجاهين أمام مغادرة المرضى والحالات الإنسانية وعودة العالقين إلى غزة، بعد أن ظل المعبر مغلقاً لعامين تقريباً بسبب الحرب والقيود الأمنية. ومنذ إعادة افتتاحه الأسبوع الماضي، يشهد معبر رفح مغادرة عدد محدود من المرضى ومرافقيهم، فيما يسمح بدخول أعداد محدودة أيضاً.

فقد كان من المتوقع أن يعبر إلى القطاع في اليوم الأول 50 فلسطينياً، وإلى مصر 50 مريضاً مع مرافقين لكل شخص. لكن أول يوم للتشغيل الفعلي للمعبر شهد السماح بدخول 12 فلسطينياً فقط إلى القطاع، ولم يغادره سوى 8 أشخاص. وفي اليوم الثاني عاد 40 فلسطينياً إلى القطاع بعد فترة انتظار طويلة وسط عراقيل وصعوبات فرضها الجيش الإسرائيلي على المعبر.