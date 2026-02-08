الإثنين 9 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

رئيس باكستان يدعو لجهد جماعي ضد الإرهاب

أهالي ضحايا انفجار المسجد في إسلام آباد يبكون أقاربهم
8 فبراير 2026 23:41

أعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، اليوم الأحد، عن شكره لقادة ودول العالم لوقوفهم إلى جانب باكستان في أعقاب التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في العاصمة إسلام آباد.  
ونقل المكتب الصحفي التابع للرئاسة الباكستانية عن زرداري قوله إن "باكستان تشعر بالامتنان والاعتزاز أمام هذا الفيض القوي والمخلص من مشاعر الدعم والتضامن من قادة العالم والحكومات والمنظمات الدولية"، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" للأنباء.
وأشار زرداري إلى أن رسائل المواساة جلبت السكينة للشعب الباكستاني ومنحت القوة للعائلات المكلومة، مؤكدا أن هذه المواقف تجدد التأكيد على أن محاربة الإرهاب والأيديولوجيا العنيفة التي تغذيه هي "مسؤولية عالمية مشتركة ونضال يهم الجميع".
وشدد الرئيس الباكستاني على أن باكستان لطالما أكدت استحالة مواجهة الإرهاب من قبل دولة واحدة بشكل منعزل، موضحا أن منح الجماعات الإرهابية مساحة للتحرك أو تسهيلات خارج الحدود الوطنية يجعل المدنيين الأبرياء حول العالم يتحملون العواقب. 
وقتل 31 شخصا وأصيب 170 عندما فجر مهاجم انتحاري نفسه وسط المصلين خلال صلاة الجمعة في مسجد في ضواحي إسلام آباد.

الأمم المتحدة: الاشتباكات الحدودية بين أفغانستان وباكستان أسفرت عن مقتل وإصابة مئات المدنيين
باكستان: الإرهابيون لا يمكنهم إضعاف معنويات الأمة
المصدر: د ب أ
باكستان
آصف علي زرداري
الإرهاب
