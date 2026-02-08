رئيس باكستان يدعو لجهد جماعي ضد الإرهاب

أعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، اليوم الأحد، عن شكره لقادة ودول العالم لوقوفهم إلى جانب باكستان في أعقاب التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في العاصمة إسلام آباد.

ونقل المكتب الصحفي التابع للرئاسة الباكستانية عن زرداري قوله إن "باكستان تشعر بالامتنان والاعتزاز أمام هذا الفيض القوي والمخلص من مشاعر الدعم والتضامن من قادة العالم والحكومات والمنظمات الدولية"، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" للأنباء.

وأشار زرداري إلى أن رسائل المواساة جلبت السكينة للشعب الباكستاني ومنحت القوة للعائلات المكلومة، مؤكدا أن هذه المواقف تجدد التأكيد على أن محاربة الإرهاب والأيديولوجيا العنيفة التي تغذيه هي "مسؤولية عالمية مشتركة ونضال يهم الجميع".

وشدد الرئيس الباكستاني على أن باكستان لطالما أكدت استحالة مواجهة الإرهاب من قبل دولة واحدة بشكل منعزل، موضحا أن منح الجماعات الإرهابية مساحة للتحرك أو تسهيلات خارج الحدود الوطنية يجعل المدنيين الأبرياء حول العالم يتحملون العواقب.

وقتل 31 شخصا وأصيب 170 عندما فجر مهاجم انتحاري نفسه وسط المصلين خلال صلاة الجمعة في مسجد في ضواحي إسلام آباد.