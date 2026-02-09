ترامب يهنئ رئيسة وزراء اليابان على فوزها في الانتخابات

هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي على فوز ائتلافها في الانتخابات وتمنى لها "النجاح الباهر في إقرار برنامجها المحافظ القائم على السلام من خلال القوة"، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
حققت تاكايتشي، أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان، فوزا ساحقا في الانتخابات التي أجريت الأحد.
وكتب ترامب في المنشور "يُشرفني أن أدعمك". وكان قد أعلن تأييده لتاكايتشي يوم الجمعة.
وقال " إنها (تاكايتشي) زعيمة تحظى باحترام كبير وشعبية واسعة، وقد أثبت قرارها الجريء والحكيم بالدعوة إلى إجراء انتخابات نجاحه الباهر".