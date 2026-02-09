الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب يهنئ رئيسة وزراء اليابان على فوزها في الانتخابات

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي تتفاعل مع وسائل الإعلام في يوم الانتخابات في طوكيو
9 فبراير 2026 07:27

هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي ​على فوز ائتلافها في الانتخابات ‌وتمنى لها "النجاح الباهر ​في إقرار برنامجها ⁠المحافظ ‌القائم على السلام من خلال القوة"، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
حققت تاكايتشي، ⁠أول امرأة تتولى رئاسة ⁠الوزراء في اليابان، فوزا ساحقا في الانتخابات التي ​أجريت الأحد.
وكتب ترامب في المنشور "يُشرفني أن أدعمك". ‍وكان قد ⁠أعلن تأييده ​لتاكايتشي يوم الجمعة.
وقال " إنها (تاكايتشي) ​زعيمة تحظى باحترام ‍كبير وشعبية واسعة، وقد أثبت قرارها الجريء والحكيم بالدعوة إلى إجراء انتخابات نجاحه الباهر".

المصدر: وكالات
