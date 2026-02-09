الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

التشيك تعتزم حظر منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الـ15

أيقونات مواقع التواصل الاجتماعي على شاشة هاتف ذكي
9 فبراير 2026 07:58

أعرب رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، للمرة الأولى، عن تأييده لفرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة.
وقال بابيش في مقطع نشر على منصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي  "أنا أؤيد هذا التوجه، إذ يتعين علينا حماية أطفالنا". وتأتي هذه التحركات في وقت تدرس فيه عدة دول أوروبية فرض قيود مماثلة على منصات التواصل الاجتماعي للأطفال، وذلك في أعقاب إقرار أستراليا لإجراءات وصفت بأنها الرائدة عالميا في هذا المجال أواخر العام الماضي. وبحسب وزير الصناعة كاريل هافليتشيك، فإن الحكومة التشيكية تهدف إلى اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن في موعد أقصاه نهاية العام الجاري.

المصدر: وكالات
مواقع التواصل الاجتماعي
التشيك
الأطفال
