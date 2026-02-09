انهيار مبانٍ في طرابلس اللبنانية يودي بحياة 15 شخصاً

أسفر انهيار مبنى سكني مكون من خمسة طوابق في مدينة طرابلس شمالي لبنان، أمس الأحد، عن مقتل 15 شخصًا، وذلك بعد انتهاء عمليات البحث والإنقاذ، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام نقلًا عن مدير عام الدفاع المدني.

وقال مدير عام الدفاع المدني، العميد عماد خريس، إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال ثمانية أشخاص أحياء من تحت أنقاض المباني المنهارة في حي باب التبانة.

وكان مسؤولون قد أعلنوا، في وقت سابق من يوم الأحد، انهيار مبنيين سكنيين متجاورين في الحي ذاته، في حادثة أثارت حالة من الصدمة والحزن في المدينة.

من جانبه، أوضح رئيس المجلس البلدي لمدينة طرابلس، عبد الحميد كريمة، أنه لا يمكن حتى الآن تحديد عدد المفقودين بدقة، مشيرًا إلى أن رئيس جهاز الإنقاذ في الدفاع المدني كان قد أفاد سابقًا بأن المبنيين كانا يضمان نحو 22 ساكنًا.

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام رسمية، نقلًا عن مسؤولين بلديين، أن طرابلس، ثاني أكبر مدن لبنان، شهدت خلال الأسابيع الأخيرة انهيار عدد من المباني السكنية القديمة، ما يعكس حجم التدهور في البنية التحتية نتيجة سنوات طويلة من الإهمال.