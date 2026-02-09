نائب الرئيس الأميركي يجري محادثات في أرمينيا

أجرى جاي دي فانس نائب الرئيس الأميركي، اليوم الاثنين، محادثات مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في العاصمة يريفان من أجل ترسيخ عملية السلام مع أذربيجان التي لعبت الولايات المتحدة فيها دور الوساطة بين البلدين الجارين.

كما يدفع فانس قدما بمشروع كبير لتطوير البنى التحتية المرتبطة بسكك الحديد والطرقات في المنطقة.

وبات فانس المسؤول الأميركي الأرفع مستوى الذي يزور أرمينيا على الإطلاق.

وأثناء قمة في البيت الأبيض، في أغسطس 2025، توسط الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق بين أرمينيا وأذربيجان التزم البلدان في إطاره بالتخلي عن المطالبة بأراض تابعة للطرف الآخر والامتناع عن استخدام القوة.

خاض البلدان حربين من أجل السيطرة على إقليم قره باغ. وسيطرت أذربيجان أخيرا على هذه المنطقة الجبلية في هجوم خاطف عام 2023.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، في وقت سابق، أن الزيارة ستسعى لتحقيق تقدم "في جهود الرئيس دونالد ترامب من أجل السلام والترويج لطريق ترامب للسلام والازدهار الدوليين".

ومشروع "طريق ترامب للسلام والازدهار الدوليين" TRIPP هو ممر طرقات وسكك حديد مقترح صُمّم لربط أذربيجان بجيب ناخجيفان الذي تفصله أراضي أرمينيا عن البر الرئيسي، مع دمج المنطقة في طريق تجاري أوسع يمتد من الشرق إلى الغرب يربط آسيا الوسطى وحوض بحر قزوين بأوروبا.

بعد أرمينيا، سيوجه نائب الرئيس الأميركي إلى أذربيجان.