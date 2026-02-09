الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيسة وزراء اليابان تبدي انفتاحاً للحوار مع الصين

جانب من كلمة رئيسة الوزراء اليابانية خلال المؤتمر الصحفي (وكالات)
9 فبراير 2026 19:52

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اليوم الاثنين، استعداد حكومتها للانخراط في حوار مع الصين.

وقالت تاكايتشي، في مؤتمر صحافي عقدته عقب فوز حزبها الساحق في الانتخابات التشريعية المبكرة، إن «اليابان منفتحة على مختلف أشكال الحوار مع الصين»، مضيفة: «نحن نتبادل الآراء بشكل مستمر، وسنواصل ذلك، وسنتعامل مع الجانب الصيني بأسلوب هادئ وملائم».

وأشارت إلى أن «الشعب أظهر تفهما وتعاطفًا مع دعواتنا المتواصلة لإحداث تغيير سياسي مهم»، مؤكدة إدراكها «لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة لجعل اليابان أكثر قوة وازدهارا».

أخبار ذات صلة
46 قتيلاً حصيلة ضحايا العواصف الثلجية في اليابان
حزب تاكايشي يحقق غالبية ساحقة في الانتخابات التشريعية اليابانية

وبحسب تقديرات نشرتها وسائل إعلام يابانية، بات من شبه المؤكد أن حزب تاكايتشي سيحصد غالبية ساحقة في البرلمان عقب الانتخابات المبكرة التي جرت أمس الأحد.

وذكرت التقديرات أن الحزب الليبرالي الديمقراطي يحقق بذلك أفضل نتيجة انتخابية له منذ عام 2017، حين كان يقوده رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي، الذي اغتيل عام 2022.

ومن المتوقع أن يفوز الحزب بأكثر من 300 مقعد من أصل 465 في مجلس النواب، في قفزة كبيرة مقارنة بعدد مقاعده السابق البالغ 198 مقعدًا، ليستعيد بذلك الأغلبية المطلقة التي فقدها في عام 2024.

المصدر: آ ف ب
اليابان
بكين
الصين
آخر الأخبار
«الإمارات للدراجات» ثالث المرحلة الرابعة من طواف عمان
الرياضة
«الإمارات للدراجات» ثالث المرحلة الرابعة من طواف عمان
اليوم 20:39
البرلمان الأوروبي يوافق على تشديد قيود اللجوء
الأخبار العالمية
البرلمان الأوروبي يوافق على تشديد قيود اللجوء
اليوم 20:35
تعاون بين «بنك أم القيوين» و«ديار للتطوير» لتقديم حلول تمويل سكني
اقتصاد
تعاون بين «بنك أم القيوين» و«ديار للتطوير» لتقديم حلول تمويل سكني
اليوم 20:33
رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد
اليوم 20:26
«ماسترز أبوظبي 2026» تطلق بطولة الصيد بالصقور
«ماسترز أبوظبي 2026» تطلق بطولة الصيد بالصقور
اليوم 20:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©