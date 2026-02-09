رئيسة وزراء اليابان تبدي انفتاحاً للحوار مع الصين

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اليوم الاثنين، استعداد حكومتها للانخراط في حوار مع الصين.

وقالت تاكايتشي، في مؤتمر صحافي عقدته عقب فوز حزبها الساحق في الانتخابات التشريعية المبكرة، إن «اليابان منفتحة على مختلف أشكال الحوار مع الصين»، مضيفة: «نحن نتبادل الآراء بشكل مستمر، وسنواصل ذلك، وسنتعامل مع الجانب الصيني بأسلوب هادئ وملائم».

وأشارت إلى أن «الشعب أظهر تفهما وتعاطفًا مع دعواتنا المتواصلة لإحداث تغيير سياسي مهم»، مؤكدة إدراكها «لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة لجعل اليابان أكثر قوة وازدهارا».

وبحسب تقديرات نشرتها وسائل إعلام يابانية، بات من شبه المؤكد أن حزب تاكايتشي سيحصد غالبية ساحقة في البرلمان عقب الانتخابات المبكرة التي جرت أمس الأحد.

وذكرت التقديرات أن الحزب الليبرالي الديمقراطي يحقق بذلك أفضل نتيجة انتخابية له منذ عام 2017، حين كان يقوده رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي، الذي اغتيل عام 2022.

ومن المتوقع أن يفوز الحزب بأكثر من 300 مقعد من أصل 465 في مجلس النواب، في قفزة كبيرة مقارنة بعدد مقاعده السابق البالغ 198 مقعدًا، ليستعيد بذلك الأغلبية المطلقة التي فقدها في عام 2024.