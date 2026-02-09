الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

لأول مرة منذ ترك منصبها.. ميركل تحضر مؤتمرا للحزب المسيحي

المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل
9 فبراير 2026 21:24

من المقرر أن تشارك المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل في العشرين من فبراير الجاري في مؤتمر الحزب المسيحي الديمقراطي الذي يترأسه حاليا المستشار فريدريش ميرتس، وذلك للمرة الأولى منذ تركت منصبها.
وقال مكتب ميركل، في رد على استفسار بهذا الشأن، إن "المستشارة السابقة د. ميركل ستلبي الدعوة وتحضر كضيفة شرف في اليوم الأول للمؤتمر (20 فبراير 2026)، بما في ذلك حضور عملية انتخاب رئيس الحزب". في سياق متصل، أكدت متحدثة باسم الحزب مشاركة ميرتس في المؤتمر.
وكانت آخر مشاركة فعلية لها في مؤتمر اتحادي للحزب في مدينة لايبتسيج شرقي ألمانيا عام 2019، بينما أقيم آخر مؤتمر في عهدها كمستشارة عام 2021 افتراضيا (عبر الإنترنت) بسبب جائحة كورونا.
يذكر أن أولاف شولتس (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) كان خلف ميركل في منصب المستشارية في ديسمبر من عام 2021.
منذ ذلك الحين، لم تقبل ميركل الدعوات لحضور المؤتمرات الاتحادية للحزب في عامي 2022 و2024.
ومن المقرر أن يشهد اليوم الأول من المؤتمر، الذي يعقد هذه المرة في مدينة شتوتجارت جنوب غرب ألمانيا، إعادة انتخاب ميرتس رئيسا للحزب. 

المصدر: د ب أ
أنجيلا ميركل
الحزب المسيحي الديمقراطي
آخر الأخبار
«الإمارات للدراجات» ثالث المرحلة الرابعة من طواف عمان
الرياضة
«الإمارات للدراجات» ثالث المرحلة الرابعة من طواف عمان
اليوم 20:39
البرلمان الأوروبي يوافق على تشديد قيود اللجوء
الأخبار العالمية
البرلمان الأوروبي يوافق على تشديد قيود اللجوء
اليوم 20:35
تعاون بين «بنك أم القيوين» و«ديار للتطوير» لتقديم حلول تمويل سكني
اقتصاد
تعاون بين «بنك أم القيوين» و«ديار للتطوير» لتقديم حلول تمويل سكني
اليوم 20:33
رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد
اليوم 20:26
«ماسترز أبوظبي 2026» تطلق بطولة الصيد بالصقور
«ماسترز أبوظبي 2026» تطلق بطولة الصيد بالصقور
اليوم 20:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©