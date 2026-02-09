لأول مرة منذ ترك منصبها.. ميركل تحضر مؤتمرا للحزب المسيحي

من المقرر أن تشارك المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل في العشرين من فبراير الجاري في مؤتمر الحزب المسيحي الديمقراطي الذي يترأسه حاليا المستشار فريدريش ميرتس، وذلك للمرة الأولى منذ تركت منصبها.

وقال مكتب ميركل، في رد على استفسار بهذا الشأن، إن "المستشارة السابقة د. ميركل ستلبي الدعوة وتحضر كضيفة شرف في اليوم الأول للمؤتمر (20 فبراير 2026)، بما في ذلك حضور عملية انتخاب رئيس الحزب". في سياق متصل، أكدت متحدثة باسم الحزب مشاركة ميرتس في المؤتمر.

وكانت آخر مشاركة فعلية لها في مؤتمر اتحادي للحزب في مدينة لايبتسيج شرقي ألمانيا عام 2019، بينما أقيم آخر مؤتمر في عهدها كمستشارة عام 2021 افتراضيا (عبر الإنترنت) بسبب جائحة كورونا.

يذكر أن أولاف شولتس (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) كان خلف ميركل في منصب المستشارية في ديسمبر من عام 2021.

منذ ذلك الحين، لم تقبل ميركل الدعوات لحضور المؤتمرات الاتحادية للحزب في عامي 2022 و2024.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الأول من المؤتمر، الذي يعقد هذه المرة في مدينة شتوتجارت جنوب غرب ألمانيا، إعادة انتخاب ميرتس رئيسا للحزب.