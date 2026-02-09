مقتل 20 شخصاً في هجوم لمسلحين شرق الكونغو

أعلن الجيش في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الاثنين، مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً في هجوم إرهابي نفذته جماعة مسلحة على قرية شرق البلاد.

وقال العقيد آلان كيويوا ميتيلا إن الهجوم وقع في وقت مبكر من يوم السبت الماضي، واستهدف قرية مامبيمبي–إيسيجو في إقليم لوبيرو بمقاطعة شمال كيفو. وأضاف أن الهجوم أدى إلى موجة نزوح واسعة للسكان، وفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلاً في المنطقة.

وأوضح ميتيلا أن الاعتداء أسفر عن حالة من الذعر بين الأهالي.

من جانبهم، أفاد نشطاء حقوق الإنسان في المنطقة بأن الإرهابيين هاجموا عدداً من المزارعين في الحقول قبل أن يشنوا هجومهم على المدنيين، مستخدمين السكاكين والأسلحة النارية.

وقال كينوس كيتوا، رئيس المجتمع المدني في منطقة بابير، إن «هذه الحصيلة لا تزال أولية، إذ لا يزال عدد من المدنيين في عداد المفقودين».