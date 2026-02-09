الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل 20 شخصاً في هجوم لمسلحين شرق الكونغو

صورة جوية لنهر «زاليا إليلا» في إقليم موينغا بمقاطعة كيفو «وكالات»
9 فبراير 2026 22:06

أعلن الجيش في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الاثنين، مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً في هجوم إرهابي نفذته جماعة مسلحة على قرية شرق البلاد.

وقال العقيد آلان كيويوا ميتيلا إن الهجوم وقع في وقت مبكر من يوم السبت الماضي، واستهدف قرية مامبيمبي–إيسيجو في إقليم لوبيرو بمقاطعة شمال كيفو. وأضاف أن الهجوم أدى إلى موجة نزوح واسعة للسكان، وفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلاً في المنطقة.

وأوضح ميتيلا أن الاعتداء أسفر عن حالة من الذعر بين الأهالي.

أخبار ذات صلة
تشييع ضحايا تفجير مسجد في إسلام أباد
الإمارات تدين بشدة الهجوم على مسجد في إسلام أباد

من جانبهم، أفاد نشطاء حقوق الإنسان في المنطقة بأن الإرهابيين هاجموا عدداً من المزارعين في الحقول قبل أن يشنوا هجومهم على المدنيين، مستخدمين السكاكين والأسلحة النارية.

وقال كينوس كيتوا، رئيس المجتمع المدني في منطقة بابير، إن «هذه الحصيلة لا تزال أولية، إذ لا يزال عدد من المدنيين في عداد المفقودين».

المصدر: وكالات
هجوم مسلح
هجوم إرهابي
الجيش الكونجولي
الكونغو الديمقراطية
آخر الأخبار
«الإمارات للدراجات» ثالث المرحلة الرابعة من طواف عمان
الرياضة
«الإمارات للدراجات» ثالث المرحلة الرابعة من طواف عمان
اليوم 20:39
البرلمان الأوروبي يوافق على تشديد قيود اللجوء
الأخبار العالمية
البرلمان الأوروبي يوافق على تشديد قيود اللجوء
اليوم 20:35
تعاون بين «بنك أم القيوين» و«ديار للتطوير» لتقديم حلول تمويل سكني
اقتصاد
تعاون بين «بنك أم القيوين» و«ديار للتطوير» لتقديم حلول تمويل سكني
اليوم 20:33
رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد
اليوم 20:26
«ماسترز أبوظبي 2026» تطلق بطولة الصيد بالصقور
«ماسترز أبوظبي 2026» تطلق بطولة الصيد بالصقور
اليوم 20:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©