العثور على جثث عمال تعدين مختطفين في المكسيك

أكدت شركة تعدين في كندا، اليوم الاثنين، العثور على جثث بعض موظفيها الذين اختُطفوا قبل أكثر من أسبوعين في ولاية "سينالوا" في المكسيك التي تشهد اضطرابات عنيفة.

وقالت شركة "فيزلا سيلفر"، ومقرها مدينة فانكوفر في كندا، إنها "تلقّت معلومات من عدد من العائلات تفيد بالعثور على جثث أقاربهم، زملائنا، الذين اختُطفوا من موقع مشروع الشركة في كونكورديا بالمكسيك".

وأضافت الشركة أنها "تنتظر تأكيدًا من السلطات المكسيكية".

كانت السلطات المكسيكية أعلنت، في السادس من فبراير الجاري، أنها عثرت على جثة شخص يُحتمل أن يكون أحد عشرة موظفين في الشركة الكندية اختُطفوا قبل أسبوعين.