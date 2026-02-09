الولايات المتحدة وأرمينيا تتوصلان إلى اتفاق نووي

توصلت أرمينيا والولايات المتحدة، اليوم الاثنين، إلى اتفاق من أجل التعاون في مجال الطاقة النووية للأغراض المدنية السلمية.

وخلال زيارة إلى ​أرمينيا تستغرق يومين، وقع نائب الرئيس ‌الأميركي جيه.دي فانس ونيكول باشينيان رئيس الوزراء الأرميني على بيان بشأن ​الاتفاق النووي.

وقال المسؤولان إنهما أكملا المفاوضات ⁠بشأن ما ‌يعرف باتفاقية 123، التي تتيح للولايات المتحدة ترخيص نقل التكنولوجيا والمعدات النووية إلى دول أخرى بشكل قانوني.

وذكر فانس أن الاتفاقية ستسمح بصادرات أميركية مبدئية تصل قيمتها إلى خمسة ⁠مليارات دولار أميركي إلى أرمينيا، بالإضافة إلى عقود وقود وصيانة ⁠طويلة الأجل بقيمة أربعة مليارات دولار.

وقال باشينيان، في مؤتمر صحفي مشترك مع فانس "ستفتح هذه الاتفاقية فصلا جديدا ​في توطيد الشراكة بين أرمينيا والولايات المتحدة في مجال الطاقة".

وتدرس أرمينيا حاليا عروضا من شركات، من دول عدة بينها الولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية، لبناء مفاعل ​نووي جديد يحل محل محطة ‍ميتسامور للطاقة النووية.

ولم يقع الاختيار على أي شركة بعد، لكن إعلان اليوم الاثنين يمهد الطريق لاختيار مشروع ‍أميركي.

تأتي زيارة فانس بعد ستة أشهر ​من توقيع زعيمي أرمينيا وأذربيجان اتفاقا في البيت الأبيض ‍يُنظر إليه على أنه الخطوة الأولى نحو السلام بعد صراع دام نحو 40 عاما.

وقال فانس "نحن لا نصنع السلام لأرمينيا فحسب، بل نجلب أيضا ازدهارا حقيقيا لأرمينيا والولايات المتحدة معا".

وقال البيت الأبيض إن من المقرر ‌أن يزور فانس أذربيجان يومي الأربعاء والخميس.