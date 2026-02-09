الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الولايات المتحدة وأرمينيا تتوصلان إلى اتفاق نووي

باشينيان وفانس يوقعان اتفاقا نوويا بين أرمينيا والولايات المتحدة
9 فبراير 2026 22:47

توصلت أرمينيا والولايات المتحدة، اليوم الاثنين، إلى اتفاق من أجل التعاون في مجال الطاقة النووية للأغراض المدنية السلمية.
وخلال زيارة إلى ​أرمينيا تستغرق يومين، وقع نائب الرئيس ‌الأميركي جيه.دي فانس ونيكول باشينيان رئيس الوزراء الأرميني على بيان بشأن ​الاتفاق النووي.
وقال المسؤولان إنهما أكملا المفاوضات ⁠بشأن ما ‌يعرف باتفاقية 123، التي تتيح للولايات المتحدة ترخيص نقل التكنولوجيا والمعدات النووية إلى دول أخرى بشكل قانوني.
وذكر فانس أن الاتفاقية ستسمح بصادرات أميركية مبدئية تصل قيمتها إلى خمسة ⁠مليارات دولار أميركي إلى أرمينيا، بالإضافة إلى عقود وقود وصيانة ⁠طويلة الأجل بقيمة أربعة مليارات دولار.
وقال باشينيان، في مؤتمر صحفي مشترك مع فانس "ستفتح هذه الاتفاقية فصلا جديدا ​في توطيد الشراكة بين أرمينيا والولايات المتحدة في مجال الطاقة".
وتدرس أرمينيا حاليا عروضا من شركات، من دول عدة بينها الولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية، لبناء مفاعل ​نووي جديد يحل محل محطة ‍ميتسامور للطاقة النووية.
ولم يقع الاختيار على أي شركة بعد، لكن إعلان اليوم الاثنين يمهد الطريق لاختيار مشروع ‍أميركي. 
تأتي زيارة فانس بعد ستة أشهر ​من توقيع زعيمي أرمينيا وأذربيجان اتفاقا في البيت الأبيض ‍يُنظر إليه على أنه الخطوة الأولى نحو السلام بعد صراع دام نحو 40 عاما.
وقال فانس "نحن لا نصنع السلام لأرمينيا فحسب، بل نجلب أيضا ازدهارا حقيقيا لأرمينيا والولايات المتحدة معا".
وقال البيت الأبيض إن من المقرر ‌أن يزور فانس أذربيجان يومي الأربعاء والخميس.

أخبار ذات صلة
نائب الرئيس الأميركي يجري محادثات في أرمينيا
نائب الرئيس الأميركي يزور أرمينيا وأذربيجان
المصدر: رويترز
جي دي فانس
نيكول باشينيان
اتفاق نووي
الطاقة النووية
الطاقة النووية السلمية
آخر الأخبار
«الإمارات للدراجات» ثالث المرحلة الرابعة من طواف عمان
الرياضة
«الإمارات للدراجات» ثالث المرحلة الرابعة من طواف عمان
اليوم 20:39
البرلمان الأوروبي يوافق على تشديد قيود اللجوء
الأخبار العالمية
البرلمان الأوروبي يوافق على تشديد قيود اللجوء
اليوم 20:35
تعاون بين «بنك أم القيوين» و«ديار للتطوير» لتقديم حلول تمويل سكني
اقتصاد
تعاون بين «بنك أم القيوين» و«ديار للتطوير» لتقديم حلول تمويل سكني
اليوم 20:33
رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد
اليوم 20:26
«ماسترز أبوظبي 2026» تطلق بطولة الصيد بالصقور
«ماسترز أبوظبي 2026» تطلق بطولة الصيد بالصقور
اليوم 20:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©