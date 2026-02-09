قتيل وجرحى جراء حريق مصفاة نفط في العراق

أعلنت السلطات العراقية أن حريقًا اندلع في مصفاة نفط رئيسية في شمال العراق، اليوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل عامل وإصابة ستة آخرين.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان "مصرع عامل وإصابة ستة آخرين إثر حريق" اندلع "في وحدة تحسين البنزين (...) في +مصفى صلاح الدين (2)+" في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، مشيرة إلى أن "فرق الدفاع المدني كافحت" الحريق وتمكنوا من إخماده بالكامل.

وأوضح عادل الدج قائمقام قضاء بيجي أن الحريق "سببه تقني"، وأن المصابين يتلقون العلاج في مستشفى بيجي.

و"صلاح الدين-2" هو جزء من مصفاة بيجي التي تُعدّ من أكبر مصافي تكرير النفط في العراق.

وأعلن العميد معاذ صبحي مدير الدفاع المدني في محافظة صلاح الدين، إخماد الحريق بالكامل، وفقا لما نقلته عنه وكالة الأنباء العراقية الرسمية.