الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

46 قتيلاً حصيلة ضحايا العواصف الثلجية في اليابان

قوات من الدفاع البري في اليابان يقومون بإزالة الثلوج في محافظة أوموري
10 فبراير 2026 12:24

أسفر تساقط الثلوج الكثيف على مدى ثلاثة أسابيع تقريبا في اليابان عن مقتل 46 شخصا وإصابة 558 آخرين، وفق بيانات جديدة صادرة عن وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية اليوم.

وطمرت الثلوج التي تساقطت بكثافة منذ أواخر يناير، مناطق في شمال اليابان وتسببت في فوضى مرورية عارمة، لا سيما على طول الساحل المطل على بحر اليابان.

وقعت العديد من الحوادث المميتة  نتيجة لسقوط أكوام الثلج من أسطح المنازل على السكان أو سقوط أشخاص أثناء محاولتهم إزالتها.

وفي محافظة أوموري، المركز الإقليمي الشمالي، يواجه السكان تراكما للثلوج يصل ارتفاعه إلى 1.3 متر، بحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

 

المصدر: وكالات
اليابان
العواصف الثلجية
