كوريا الجنوبية تبحث سبل توسيع التعاون الدفاعي مع «الناتو»

بحث الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج والأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» مارك روته، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، سبل توسيع التعاون الدفاعي الثنائي، بحسب ما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلًا عن الرئاسة الكورية.

وقال المتحدث الرئاسي كيم نام-جون، في بيان صحفي مكتوب، إن المحادثة، التي تُعد الثانية بين القائدين خلال سبعة أشهر، جرت بناءً على طلب روته.

وخلال الاتصال، اتفق الطرفان على أهمية الحفاظ على الشراكة القائمة والاستمرار في التشاور الوثيق لمعالجة التحديات الأمنية العالمية، ومن بينها الأزمة الأوكرانية.

وسلط الرئيس الكوري الجنوبي الضوء على كفاءة شركات الصناعات الدفاعية الكورية، مقترحًا تعاونًا أكثر تحديدًا عبر هيئة استشارية على مستوى العمل أُنشئت العام الماضي.

من جانبه، وافق روته وتعهد بدعم تعزيز التعاون بين «الناتو» وسول. وبالإضافة إلى ذلك، تعهد الجانبان بمواصلة تعزيز التعاون في مجالات أخرى، من بينها الفضاء.