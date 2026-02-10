الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المفوضية الأوروبية تطلق خطة لحماية الأطفال من مخاطر الرقمنة والتنمر الإلكتروني

المفوضية الأوروبية تطلق خطة لحماية الأطفال من مخاطر الرقمنة والتنمر الإلكتروني
10 فبراير 2026 22:14

أطلقت المفوضية الأوروبية، اليوم، تزامناً مع اليوم العالمي للإنترنت الآمن، خطة عمل جديدة تهدف إلى حماية الأطفال والشباب من مخاطر الرقمنة، وعلى رأسها التنمر الإلكتروني، والمضايقات عبر الإنترنت، مؤكدة أن التحرك العاجل بات ضرورة ملحة في ظل تزايد هذه الظاهرة.
وذكرت المفوضية في هذا الصدد أن واحداً من كل ستة أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاماً أفادوا بتعرضهم للتنمر الإلكتروني، فيما أقر طفل واحد من كل ثمانية بممارسته التنمر على الآخرين عبر الفضاء الرقمي، ما يعكس حجم التحدي الذي يواجه المجتمعات الأوروبية في حماية القاصرين على الإنترنت.
تقوم الخطة الجديدة على تطوير تطبيق موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي يتيح لضحايا التنمر الإلكتروني من الأطفال والمراهقين الحصول على المساعدة بسهولة، ويمكنهم من الإبلاغ عن حوادث التنمر لدى خطوط المساعدة الوطنية،
وتلقي الدعم النفسي والإرشاد، وتخزين الأدلة المتعلقة بحالات التنمر بشكل آمن.
وأكدت المفوضية أن هذا التطبيق سيسهم في حماية القاصرين، وتعزيز مساءلة المتنمرين، وتمكين الضحايا من امتلاك أدوات فعالة للدفاع عن أنفسهم.
وستتولى المفوضية إعداد نموذج أولي للتطبيق، على أن تقوم الدول الأعضاء بتكييفه وترجمته وربطه بالخدمات الوطنية ذات الصلة.
وتهدف الخطة إلى تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء في التعامل مع التنمر الإلكتروني، من خلال دعوة الحكومات إلى إعداد خطط وطنية، واعتماد تعريف موحد لهذه الظاهرة، بما يسمح بجمع البيانات ومقارنتها بشكل أكثر دقة، إضافة إلى مراجعة المبادرات الأوروبية القائمة وتحسين فعاليتها.

أخبار ذات صلة
دار الشعر بمراكش تفتح ملف «تنمية المهارات الإبداعية للطفل»
البرلمان الأوروبي يوافق على تشديد قيود اللجوء
المصدر: وام
المفوضية الأوروبية
الاتحاد الأوروبي
اليوم العالمي للإنترنت الآمن
الأطفال
التنمر
التنمر الإلكتروني
آخر الأخبار
محمد البريكي مع المشاركين في الأمسية
التعليم والمعرفة
«بيت الشعر» يُحيي أمسية على مسرح القاسمية
اليوم 12:15
«الثُلاثية العالمية» تُغازل 5 فرق أوروبية
الرياضة
«الثُلاثية العالمية» تُغازل 5 فرق أوروبية
اليوم 12:15
«مهرجان اتحاد الإمارات للهجن» يجمع العالم في تشاد
الرياضة
«مهرجان اتحاد الإمارات للهجن» يجمع العالم في تشاد
اليوم 12:13
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اقتصاد
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اليوم 12:01
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
الرياضة
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
اليوم 11:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©