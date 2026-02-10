الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إحباط «مخطط إرهابي» في دمشق

أحد شوارع العاصمة السورية دمشق (أرشيفية)
11 فبراير 2026 01:13

دمشق (وكالات)

أخبار ذات صلة
4583 «داعشياً» نقلوا من سوريا إلى العراق
العراق: التحقيقات مع عناصر «داعش» القادمين من سوريا ستستمر لأشهر عدة

أعلنت وزارة الداخلية السورية، أمس، القبض على «خلية إرهابية» بحوزتها منصات صواريخ كانت معدة لتنفيذ هجمات في العاصمة دمشق.
وقالت الداخلية السورية: إن ضبط الخلية كان تتويجاً لعمليات أمنية نوعية نفذتها وحدات وزارة الداخلية في محافظة ريف دمشق بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وأسفرت عن تفكيك الخلية التي كانت تخطط لاستهداف منطقة المزّة ومطارها العسكري.
وأوضحت الوزارة أن الأجهزة الأمنية ضبطت صواريخ ومنصّات إطلاق كانت بحوزة أفراد الخلية، مشيرة إلى أن المتهمين تورطوا في تنفيذ عدة اعتداءات، وأن الصواريخ كانت معدّة لتنفيذ اعتداءات إجرامية، لزعزعة الاستقرار من خلال استهداف مناطق مأهولة بالسكان.
وأكّدت الوزارة مصادرة الأسلحة وباقي المضبوطات، وإحالة المتهمين إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشهدت منطقة المزة ومطارها العسكري منذ نوفمبر الماضي عدة هجمات بإطلاق صواريخ، خلّفت بعضها إصابات وأضراراً مادية.

مخطط إرهابي
سوريا
وزارة الداخلية السورية
دمشق
آخر الأخبار
محمد البريكي مع المشاركين في الأمسية
التعليم والمعرفة
«بيت الشعر» يُحيي أمسية على مسرح القاسمية
اليوم 12:15
«الثُلاثية العالمية» تُغازل 5 فرق أوروبية
الرياضة
«الثُلاثية العالمية» تُغازل 5 فرق أوروبية
اليوم 12:15
«مهرجان اتحاد الإمارات للهجن» يجمع العالم في تشاد
الرياضة
«مهرجان اتحاد الإمارات للهجن» يجمع العالم في تشاد
اليوم 12:13
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اقتصاد
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اليوم 12:01
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
الرياضة
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
اليوم 11:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©