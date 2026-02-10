إحباط «مخطط إرهابي» في دمشق

دمشق (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية السورية، أمس، القبض على «خلية إرهابية» بحوزتها منصات صواريخ كانت معدة لتنفيذ هجمات في العاصمة دمشق.

وقالت الداخلية السورية: إن ضبط الخلية كان تتويجاً لعمليات أمنية نوعية نفذتها وحدات وزارة الداخلية في محافظة ريف دمشق بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وأسفرت عن تفكيك الخلية التي كانت تخطط لاستهداف منطقة المزّة ومطارها العسكري.

وأوضحت الوزارة أن الأجهزة الأمنية ضبطت صواريخ ومنصّات إطلاق كانت بحوزة أفراد الخلية، مشيرة إلى أن المتهمين تورطوا في تنفيذ عدة اعتداءات، وأن الصواريخ كانت معدّة لتنفيذ اعتداءات إجرامية، لزعزعة الاستقرار من خلال استهداف مناطق مأهولة بالسكان.

وأكّدت الوزارة مصادرة الأسلحة وباقي المضبوطات، وإحالة المتهمين إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهدت منطقة المزة ومطارها العسكري منذ نوفمبر الماضي عدة هجمات بإطلاق صواريخ، خلّفت بعضها إصابات وأضراراً مادية.