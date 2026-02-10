50 فلسطينياً يغادرون غزة

غزة (وكالات)

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس، مغادرة 50 شخصاً قطاع غزة من معبر رفح الحدودي مع مصر، ضمن الدفعة السابعة، بينهم 19 مريضاً.

وأوضحت أن المسافرين جرى تجهيزهم ومتابعتهم طبياً داخل مستشفى المواصي الميداني التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في منطقة المواصي بمحافظة خان يونس جنوبي القطاع. وأشارت إلى أن طواقم الإسعاف تولت نقلهم ومرافقتهم بأمان إلى معبر رفح، مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة أثناء الطريق.

وقالت مصادر حكومية أمس: إن 397 مسافراً من أصل 1600، تمكنوا من عبور معبر رفح، ذهاباً وإياباً، من 2 حتى 9 فبراير الجاري. وفي وقت سابق أمس وصل إلى القطاع 40 فلسطينياً، بينهم نساء وأطفال، ضمن الدفعة السادسة من العائدين من مصر، وذكرت مصادر طبية أن العائدين بينهم مرضى وجرحى كانوا يتلقون العلاج بالخارج.