الخميس 12 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

كندا.. مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بمدرسة

أرشيفية
11 فبراير 2026 08:07

قالت السلطات الكندية، اليوم الأربعاء، إن حادث إطلاق نار في مدرسة أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، بينهم المشتبه به، وعثر على شخصين آخرين مقتولين في منزل يعتقد أنه له صلة بالحادث. وقالت الشرطة الملكية الكندية إن أكثر من 25 شخصاً أصيبوا بجروح، بينهم اثنان في حالة حرجة، بعد حادث إطلاق النار الذي وقع في مدرسة الثانوية. يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: "كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتاً بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية". 

المصدر: وكالات
كندا
إطلاق نار
