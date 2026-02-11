الخميس 12 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصرع أكثر من 50 شخصاً جراء غرق عبّارة في الفلبين

مصرع أكثر من 50 شخصاً جراء غرق عبّارة في الفلبين
11 فبراير 2026 10:31

أعلن خفر السواحل الفلبيني مصرع 51 شخصاً على الأقل إثر غرق عبارة الركاب والبضائع "تريشا كيرستين 3" قبالة سواحل الفلبين.

وأفاد خفر السواحل بأن غواصيه انتشلوا خمس جثث إضافية أمس "الثلاثاء" خلال عملية البحث والإنقاذ في المياه المحيطة بمقاطعة باسيلان، ليصل بذلك إجمالي عدد القتلى جراء الحادث إلى 51 شخصاً، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلبينية​​​ ، فيما بلغ عدد الناجين 316 شخصاً.

وكان العبّارة "إم.في. تريشا كيرستين 3"، قد غرقت ليلة السادس والعشرين من يناير على بُعد ميل بحري واحد تقريبا من مقاطعة باسيلان، وكانت تقلّ 332 راكباً و27 فرداً من الطاقم؛ حيث أشارت التقارير الأولية إلى أن الحادثة تعود إلى أسباب فنية.

المصدر: وام
الفلبين
