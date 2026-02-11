الخميس 12 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الرئيس المصري يعين أشرف زاهر وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
11 فبراير 2026 16:35

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين الفريق أول أركان حرب أشرف سالم زاهر وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي خلفا للفريق أول أركان حرب عبد المجيد صقر.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن الرئيس المصري استقبل اليوم الفريق أول عبد المجيد صقر والفريق أول أشرف سالم زاهر وذلك في إطار حركة التغييرات الوزارية التي تستهدف تعزيز كفاءة الأداء داخل مؤسسات الدولة ودعم جهود التطوير والتحديث في القطاعات الحيوية.

 

أخبار ذات صلة
اكتشاف رسوم عمرها أكثر من 7 آلاف عام في مصر
الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية بعد تعديل وزاري

شغل الفريق أول أشرف سالم زاهر منصب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية وأشرف على تطوير منظومة التعليم والتدريب بالكليات العسكرية وتحديث البرامج الاكاديمية والتدريبية بما يواكب النظم العسكرية الحديثة ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل المسؤولية.

 

وشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية المصرية أداء نائب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد اليمين الدستورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

المصدر: وام
مصر
عبدالفتاح السيسي
آخر الأخبار
رئيس يويفا: كرة القدم هي الفائزة بعد انتهاء صفحة دوري السوبر
الرياضة
رئيس يويفا: كرة القدم هي الفائزة بعد انتهاء صفحة دوري السوبر
اليوم 20:25
حمدان بن محمد يشهد تخريج الدورة الـ 26 من المرشحين البحريين بكلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية
علوم الدار
حمدان بن محمد يشهد تخريج الدورة الـ 26 من المرشحين البحريين بكلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية
اليوم 20:03
رئيس الدولة ورئيس أوغندا يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس أوغندا يبحثان علاقات البلدين
اليوم 19:46
روح «الماسترز 2026» تبحر في الواجهات البحرية لأبوظبي
الرياضة
روح «الماسترز 2026» تبحر في الواجهات البحرية لأبوظبي
اليوم 19:15
«غرفة دبي» تدعم توسع أعمال «تمور البركة» في السوق الإندونيسية
اقتصاد
«غرفة دبي» تدعم توسع أعمال «تمور البركة» في السوق الإندونيسية
اليوم 19:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©