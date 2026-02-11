أوكرانيا توافق على عرض أميركي لاستضافة جولة محادثات جديدة

موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه قبل عرضاً أميركياً لاستضافة جولة جديدة من المحادثات، الأسبوع المقبل، بهدف إنهاء الحرب الروسية، على أن يركز المفاوضون على المسألة الشائكة المتعلقة بالأراضي.

وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» أن الجولة الجديدة من المحادثات ستعقد يوم 17 أو 18 فبراير الجاري، غير أنه ليس من الواضح ما إذا كانت روسيا ستوافق على إجراء المحادثات في الولايات المتحدة.

ويتضمن جدول الأعمال مقترحاً أميركياً لإنشاء منطقة اقتصادية حرة كمنطقة عازلة في إقليم دونباس شرق البلاد، وهو خيار قال الرئيس الأوكراني إن الطرفين ينظران إليه بتشكك.

وتابع: «لا أحد من الجانبين متحمس لفكرة المنطقة الاقتصادية الحرة، لا الروس ولا نحن»، مشيراً إلى أنه «لا يستبعد الاحتمال بالكامل»، وأضاف: «لدينا وجهات نظر مختلفة بشأنها، وكان الاتفاق أن نعود برؤية واضحة لما قد تبدو عليه في الاجتماع المقبل».

وتكثّف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب جهودها لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني، مع اقتراب الحرب من دخول عامها الخامس، في وقت تمثل فيه مسألة الأراضي العقبة الأساسية أمام التوصل إلى اتفاق.

ووصف الرئيس الأوكراني الجولة السابقة من المحادثات التي جرت في وقت سابق من الشهر الحالي في أبوظبي بين مسؤولين روس وأوكرانيين وأميركيين بـ«البناءة»، وقال إن «الحرب قد تنتهي في غضون أشهر إذا جرت المفاوضات بحسن نية». وأوضح أن «الخيار المفضل لكييف بشأن دونباس، حيث يتمسك الكرملين بمطلبه بالسيطرة على كامل الإقليم، بما في ذلك الأجزاء التي لم يتمكن من الاستيلاء عليها عسكرياً، يتمثل في بقاء القوات على خطوط التماس الحالية».

وفيما يتعلق بالمناقشات حول الجهة التي ستتولى السيطرة على المنطقة العازلة، ذكر أن على الولايات المتحدة توضيح موقفها.

وأضاف الرئيس الأوكراني: «إذا كانت هذه أراضينا، فإن الدولة التي تعود إليها الأرض يجب أن تتولى إدارتها». وفي السياق، أكّد مسؤول رفيع المستوى في كييف، أمس، أن أوكرانيا لن تجري انتخابات رئاسية إلا عندما يسمح الوضع الأمني بذلك، رافضا فكرة إجراء هذا الاستحقاق على وجه السرعة.

فيما قالت وسائل إعلام أميركية: إن زيلنسكي ينوي الإعلان في 24 فبراير عن خطط لإجراء انتخابات رئاسية واستفتاء.

ويصادف يوم 24 فبراير الذكرى السنوية الرابعة الحرب في أوكرانيا.