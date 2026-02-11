الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية بعد تعديل وزاري

القاهرة (الاتحاد)

أدى نائب رئيس الوزراء المصري والوزراء ونواب الوزراء الجدد بالحكومة المصرية الجديدة، أمس، اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إيذاناً ببدء مهامهم الرسمية ضمن التعديل الوزاري.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، في بيان أن التشكيل الجديد للحكومة ضم كلاً من: الدكتور حسين عيسى، نائباً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والفريق أشرف سالم، وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزيراً للصحة والسكان، والمهندس كامل الوزير، وزيراً للنقل.

وقال المتحدث الرسمي: إن قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2026 ذا الصلة بالتعديل الوزاري قضى في مادته الرابعة بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ويتعين على رئيس مجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة بشأن الآثار المترتبة على ذلك. وأضاف أنه عقب أداء اليمين الدستورية عقد الرئيس السيسي اجتماعاً مع رئيس الوزراء ونائبه والوزراء ونواب الوزراء الجدد، معرباً عن تمنياته لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم.

وشدد السيسي على «ضرورة السعي الحثيث وبمعايير موضوعية لتحقيق الجدارة وضمان كفاءة الأداء في المؤسسات مع إجراء نقد ومراجعة ذاتية وتقييم موضوعي مستمر للأداء والعمل بإصرار على الاهتمام بالعنصر البشري وتأهيل الكوادر وفقاً لأعلى المستويات والمعايير لضمان ضخ دماء جديدة مؤهلة في أجهزة ومؤسسات الدولة، وكذلك بالقطاع الخاص ومواصلة إجراء التطوير والإصلاح في مؤسسات وأجهزة الدولة والاستعانة تحقيقاً لهذا الغرض بالمتخصصين».