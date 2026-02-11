الخميس 12 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: المأوى أشد الاحتياجات إلحاحاً لسكان غزة

فلسطيني يجلس خارج خيام ملجأ قرب مبانٍ متضررة وسط قطاع غزة (أ ف ب)
12 فبراير 2026 01:53

شعبان بلال (رفح)

حذرت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أماني الناعوق، من خطورة انهيار الأوضاع الإنسانية وتزايد الاحتياجات الإنسانية في غزة، مؤكدة أن العيش بكرامة أصبح تحدياً يومياً لمئات الآلاف من الأسر الفلسطينية في القطاع.
وأوضحت الناعوق، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المأوى يُعد من أبرز وأشد الاحتياجات إلحاحاً لسكان قطاع غزة، في ظل النقص الحاد في المساعدات الإنسانية، لافتة إلى أن العواصف الشتوية، بما تحمله من أمطار غزيرة ورياح عاتية وانخفاض حاد في درجات الحرارة، تُلحق أضراراً جسيمة بالمجتمعات الهشة، في وقت يعيش فيه عدد كبير من الفلسطينيين داخل خيام لا توفر الحماية الكافية، وغالباً ما تقتلعها الرياح أو تغمرها مياه الأمطار.
وأشارت إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسمع بشكل متكرر قصصاً عن عائلات تستيقظ لتجد خيامها مغمورة بالمياه، وملابسها مبللة، وممتلكاتها القليلة قد فُقدت، مشددة على أن الاحتياجات لا تقتصر على المأوى فقط، بل تشمل أيضاً ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، وتمكين السكان من حرية الاختيار بما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية. 
وشددت الناعوق على أهمية الالتزام طويل الأمد بإعادة بناء الخدمات الأساسية في قطاع غزة، بما يسهم في استعادة كرامة السكان المتضررين وتعزيز قدرتهم على الصمود.

